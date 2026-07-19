Accidente fatal en Rivadavia: murió un joven de 21 años tras chocar contra una pilastra

El impacto fue devastador: un joven de 21 años murió tras un violento choque en Rivadavia. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

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Por Celeste Funes







Un trágico accidente fatal enluta al departamento de Rivadavia. Un joven de 21 años perdió la vida durante la madrugada luego de que el vehículo que conducía impactara contra una pilastra en el distrito Los Campamentos, en un hecho que es investigado por la Policía de Mendoza.

Fatal accidente en Rivadavia: perdió el control del auto, chocó y murió en el Hospital Saporiti El episodio se registró cerca de las 3.15 sobre calle Florida, a unos 400 metros al norte de calle Menem. De acuerdo con la información oficial, la víctima circulaba a bordo de un Peugeot 206 por las inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo, cuando perdió el control del automóvil y terminó impactando contra una pilastra.

La víctima fue identificada como C. A. A., de 21 años, quien se desempeñaba como auxiliar de la Legislatura provincial. Además, se informó que se encontraba franco de servicio al momento del accidente, cuyas circunstancias son materia de investigación.

Tras el fuerte impacto, el joven fue trasladado por familiares al Hospital Carlos Saporiti. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron su fallecimiento al ingresar al centro asistencial.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Subcomisaría Los Campamentos, junto con efectivos de la Policía Vial y Policía Científica, quienes llevaron adelante las primeras pericias para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.