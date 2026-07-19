19 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Rivadavia

Accidente fatal en Rivadavia: murió un joven de 21 años tras chocar contra una pilastra

Un joven de 21 años murió tras un accidente vial en Los Campamentos, Rivadavia. La Policía Científica investiga cómo ocurrió el choque.

El impacto fue devastador: un joven de 21 años murió tras un violento choque en Rivadavia.

El impacto fue devastador: un joven de 21 años murió tras un violento choque en Rivadavia.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un trágico accidente fatal enluta al departamento de Rivadavia. Un joven de 21 años perdió la vida durante la madrugada luego de que el vehículo que conducía impactara contra una pilastra en el distrito Los Campamentos, en un hecho que es investigado por la Policía de Mendoza.

Fatal accidente en Rivadavia: perdió el control del auto, chocó y murió en el Hospital Saporiti

El episodio se registró cerca de las 3.15 sobre calle Florida, a unos 400 metros al norte de calle Menem. De acuerdo con la información oficial, la víctima circulaba a bordo de un Peugeot 206 por las inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo, cuando perdió el control del automóvil y terminó impactando contra una pilastra.

La víctima fue identificada como C. A. A., de 21 años, quien se desempeñaba como auxiliar de la Legislatura provincial. Además, se informó que se encontraba franco de servicio al momento del accidente, cuyas circunstancias son materia de investigación.

Tras el fuerte impacto, el joven fue trasladado por familiares al Hospital Carlos Saporiti. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron su fallecimiento al ingresar al centro asistencial.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Subcomisaría Los Campamentos, junto con efectivos de la Policía Vial y Policía Científica, quienes llevaron adelante las primeras pericias para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.

Temas
Seguí leyendo

Final del Mundial con operativo reforzado para evitar accidentes y disturbios en Malargüe

Fin de la fuga: cayó el principal acusado del femicidio vinculado y del incendio en Maipú

Las cifras que revelan el intenso trabajo de la Patrulla de Rescate en el Aconcagua

El inmueble de El Sauce que fue derribado por su vínculo con distintos delitos

Atropelló a una niña en Tupungato, dio positivo en alcoholemia y ya fue imputada: qué resolvió la Justicia

Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída

Quiso esquivar un perro, volcó y su auto terminó con las ruedas hacia arriba

Cae banda que asaltaba hombres tras engañarlos con una app de citas: dos detenidos

Lee además
Muchos kilos de carne decomisados en el Este.

En operativos anti cuatrerismo, la Policía decomisó más de 290 kilos de carne no apta en Rivadavia
El detalle que habría provocado un fuerte choque en una mañana tranquila en Guaymallén

Choque en Guaymallén: una camioneta no habría respetado un "Pare" y hubo un fuerte impacto
LO QUE SE LEE AHORA
final del mundial con operativo reforzado para evitar accidentes y disturbios en malargüe video

Final del Mundial con operativo reforzado para evitar accidentes y disturbios en Malargüe

Las Más Leídas

Más de tres metros de nieve: evacuaron a decenas de personas en alta montaña

Temporal histórico en Alta Montaña: Gendarmería evacuó a decenas de personas por la nieve

Final del Mundial 2026: así será el horario de atención de los supermercados en Mendoza

Atención Mendoza: los supermercados cambian sus horarios por la final de Argentina

Por qué se demoraron los entrenamientos de Argentina y España en el Mundial 2026.

A pocas horas de la final del Mundial 2026, un problema alteró los planes de Argentina y España

Mundial 2026: cómo estará el tiempo en Mendoza para ver la final entre Argentina-España

Mundial 2026: así estará el tiempo en Mendoza para la gran final

Lionel Messi emocionó a todos antes de la final del Mundial 2026 con un mensaje en sus redes.

El emotivo mensaje de Messi antes de la final que hizo emocionar a todos