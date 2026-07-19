Habrá cortes de calles y controles de alcohol por la final del Mundial en Malargüe

El Ministerio de Seguridad , como en el resto de la provincia, desplegará un amplio operativo de seguridad este domingo en Malargüe con motivo de la Final del Mundial de Fútbol . Habrá controles vehiculares, cortes de calles, prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en sectores de festejos y un importante despliegue preventivo para evitar incidentes y siniestros viales.

La Policía de Mendoza pondrá en marcha este domingo, desde las 17 horas , un importante operativo de seguridad en el centro de Malargüe ante la expectativa por la final mundialista entre Argentina y España, y las posibles celebraciones de los simpatizantes. El dispositivo tendrá como principal objetivo preservar el orden público, prevenir accidentes y garantizar que los festejos se desarrollen sin inconvenientes .

El subcomisario Paulino Cerda, jefe de la Oficina Departamental Malargüe de la Policía de Mendoza , informó que el procedimiento comenzará con estrictos controles vehiculares en distintos accesos a la ciudad y continuará con el cierre de calles en las inmediaciones de la avenida San Martín, el Reloj del Cincuentenario y la plaza San Martín , los tradicionales puntos de concentración de los vecinos durante los grandes acontecimientos deportivos.

La decisión responde a la experiencia de los festejos registrados durante el Mundial, cuando miles de personas ocuparon el centro de la ciudad y circularon vehículos de todo tipo, desde motocicletas y ciclomotores hasta camionetas y camiones . Si bien en aquellas jornadas no se registraron personas lesionadas, sí ocurrieron algunos choques menores que motivaron la implementación de medidas preventivas más estrictas.

Para reforzar la seguridad, el operativo contará con vallas metálicas aportadas por la Municipalidad de Malargüe. Estos elementos permitirán ordenar la circulación peatonal y vehicular, además de proteger a las familias que concurran a celebrar el resultado del encuentro deportivo.

No habrá venta de alcohol en cercanías de los puntos de celebración

Uno de los aspectos centrales será la prohibición de vender y consumir bebidas alcohólicas en las inmediaciones de los sectores donde se concentren los festejos. Los comercios ubicados en las zonas alcanzadas por la medida ya fueron notificados y la disposición cuenta con el respaldo de la Justicia Contravencional.

Además, la Policía de Mendoza advirtió que podrán ser sancionadas las personas sorprendidas consumiendo alcohol en la vía pública o que provoquen desórdenes bajo sus efectos. Del mismo modo, se actuará contra quienes ocasionen daños al mobiliario urbano o atenten contra bienes públicos, con el propósito de que la celebración transcurra en un clima de tranquilidad, respeto y convivencia para todos los malargüinos.