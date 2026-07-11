Otro caso extremo de alcoholemia positiva en Malargüe reabre el debate sobre la seguridad vial

Los reiterados casos de alcoholemia positiva durante los fines de semana vuelven a encender la preocupación en Malargüe . En un nuevo operativo de control vial, un conductor fue detectado con 2,22 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación considerada muy elevada y que representa un serio riesgo para la seguridad vial .

Los procedimientos por alcoholemia positiva continúan repitiéndose en Malargüe , especialmente durante las madrugadas de los fines de semana , una situación que mantiene en alerta a las autoridades policiales y de seguridad vial por el peligro que implica la conducción bajo los efectos del alcohol.

El último episodio se registró alrededor de las 4.30 de este sábado , cuando personal de la Comisaría 24 Malargüe realizaba un operativo de control vehicular en la intersección de calles Amigorena y Jorge Newbery Este .

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Citroën C3 cuyo conductor evidenciaba claros signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Ante esa situación, se procedió a practicar el correspondiente test de alcoholemia.

El examen determinó una graduación de 2,22 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior al permitido por la legislación vigente y que afecta seriamente las capacidades necesarias para conducir un vehículo, como los tiempos de reacción, la percepción del riesgo y la coordinación motriz.

Interviene la Justicia de Malargüe

Como consecuencia del resultado obtenido, el rodado fue secuestrado y el conductor quedó a disposición del Juzgado Contravencional, organismo que continuará con las actuaciones administrativas y legales previstas para este tipo de infracciones.

Desde los organismos de control recuerdan que este tipo de procedimientos busca prevenir siniestros viales y preservar la seguridad de quienes transitan por la vía pública. Sin embargo, los reiterados casos detectados durante los fines de semana reflejan una conducta que continúa repitiéndose pese a las campañas de concientización y a las severas sanciones contempladas por la normativa.

Las autoridades insisten en que conducir después de consumir alcohol constituye una de las principales causas de accidentes de tránsito con consecuencias graves o fatales. Por ello, reiteran el llamado a designar un conductor responsable o utilizar medios de transporte alternativos para evitar poner en riesgo la propia vida y la de terceros.