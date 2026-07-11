Otro caso extremo de alcoholemia positiva en Malargüe reabre el debate sobre la seguridad vial

Losreiterados casos de alcoholemia positiva durante los fines de semana vuelven a encender la preocupación en Malargüe. En un nuevo operativo de control vial, un conductor fue detectado con 2,22 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación considerada muy elevada y que representa un serio riesgo para la seguridad vial.
Los procedimientos por alcoholemia positiva continúan repitiéndose en Malargüe, especialmente durante las madrugadas de los fines de semana, una situación que mantiene en alerta a las autoridades policiales y de seguridad vial por el peligro que implica la conducción bajo los efectos del alcohol.
Conductores irresponsables en Malargüe
El último episodio se registró alrededor de las 4.30 de este sábado, cuando personal de la Comisaría 24 Malargüe realizaba un operativo de control vehicular en la intersección de calles Amigorena y Jorge Newbery Este.
En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Citroën C3 cuyo conductor evidenciaba claros signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Ante esa situación, se procedió a practicar el correspondiente test de alcoholemia.
El examen determinó una graduación de 2,22 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior al permitido por la legislación vigente y que afecta seriamente las capacidades necesarias para conducir un vehículo, como los tiempos de reacción, la percepción del riesgo y la coordinación motriz.
Interviene la Justicia de Malargüe
Como consecuencia del resultado obtenido, el rodado fue secuestrado y el conductor quedó a disposición del Juzgado Contravencional, organismo que continuará con las actuaciones administrativas y legales previstas para este tipo de infracciones.
Desde los organismos de control recuerdan que este tipo de procedimientos busca prevenir siniestros viales y preservar la seguridad de quienes transitan por la vía pública. Sin embargo, los reiterados casos detectados durante los fines de semana reflejan una conducta que continúa repitiéndose pese a las campañas de concientización y a las severas sanciones contempladas por la normativa.
Las autoridades insisten en que conducir después de consumir alcohol constituye una de las principales causas de accidentes de tránsito con consecuencias graves o fatales. Por ello, reiteran el llamado a designar un conductor responsable o utilizar medios de transporte alternativos para evitar poner en riesgo la propia vida y la de terceros.