En Malargüe piden que comercios y servicios funcionen con normalidad este fin de semana largo

Con el inicio de las vacaciones de invierno en Mendoza y otras provincias, la Cámara de Comercio de Malargüe instó a los comercios vinculados al turismo y a los servicios esenciales a mantener su actividad durante el fin de semana largo , con el objetivo de asegurar la atención a visitantes y residentes.

El presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Gabriel Ginart , informó a SITIO ANDINO cómo será el funcionamiento del sector comercial durante el fin de semana correspondiente al feriado nacional por el Día de la Independencia y remarcó la importancia de garantizar la prestación de servicios en un momento clave para la actividad turística del departamento.

El dirigente recordó que este jueves 9 de julio es un día no laborable , por lo que aquellos establecimientos que decidan abrir sus puertas podrán hacerlo, aunque deberán cumplir con la normativa vigente y abonar a los empleados que presten servicios la jornada con el recargo del 100% correspondiente.

En tanto, explicó que tanto el viernes como el sábado la apertura de los comercios en Malargüe será optativa . Sin embargo, desde la entidad empresaria recomendaron especialmente a los negocios relacionados con el turismo, la gastronomía, el alojamiento y otros rubros de atención al visitante trabajar con normalidad para responder a la demanda que genera el movimiento turístico.

Ginart señaló que existe una expectativa favorable por la llegada de visitantes, teniendo en cuenta que el fin de semana coincide con la primera semana del receso invernal en Mendoza y en otras provincias argentinas, situación que representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica local.

Asimismo, destacó que la Cámara de Comercio también promueve la disponibilidad de servicios considerados esenciales durante los feriados, como talleres mecánicos y asistencia para automovilistas. En años anteriores numerosos turistas y transportistas encontraron dificultades para acceder a este tipo de prestaciones cuando surgían imprevistos.

En ese sentido, indicó que se viene trabajando junto a distintos sectores para organizar guardias y esquemas de atención que permitan responder ante emergencias. El objetivo, concluyó, es brindar una mejor experiencia a quienes visitan Malargüe y, al mismo tiempo, asegurar que los vecinos del departamento también cuenten con servicios disponibles durante el fin de semana largo.