8 de julio de 2026
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Accidente

Murió un trabajador tras un trágico accidente laboral en una metalúrgica de Guaymallén

El trágico suceso ocurrió este miércoles por la mañana. La víctima sufrió un grave aplastamiento torácico luego de que una carga cayera sobre él.

Tras el hecho, el trabajador fue asistido y trasladado de urgencia al hospital Central.
Tras el hecho, el trabajador fue asistido y trasladado de urgencia al hospital Central. Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

Un hombre murió este miércoles tras sufrir un trágico accidente laboral en una empresa metalúrgica del departamento de Guaymallén. Los empleados realizaban tareas de movimiento de insumos cuando, por causas que todavía son materia de investigación, una pesada carga cayó sobre la víctima y le provocó un grave aplastamiento.

Fatal accidente laboral en Guaymallén

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 11.40 en una empresa de tornería y metalúrgica industrial ubicada en la intersección de San Francisco del Monte y Primitivo de la Reta, en Guaymallén.

De acuerdo con la información policial, la víctima, un hombre mayor de edad cuya identidad aún no fue informada oficialmente, sufrió un aplastamiento torácico como consecuencia del accidente.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral son materia de investigación.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral son materia de investigación.

Tras el hecho, el trabajador fue asistido y trasladado de urgencia al hospital Central. Sin embargo, ingresó al centro asistencial sin signos vitales, por lo que el médico de guardia constató su fallecimiento.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral son materia de investigación y buscan determinar cómo ocurrió la caída de la carga que terminó provocando la muerte del operario. En el procedimiento intervino personal de la Comisaría 45°, mientras avanza la investigación para esclarecer las causas del trágico hecho.

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