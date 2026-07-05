5 de julio de 2026
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Sitio Andino
Las Heras

Tragedia en Las Heras: una mujer de 89 años murió tras sufrir graves quemaduras

Ocurrió cuando la mujer intentaba encender una pantalla de gas en su vivienda de Las Heras. Fue trasladada de urgencia al hospital Lagomaggiore, donde murió minutos después.

Personal médico acudió al domicilio y trasladó a la víctima de urgencia al hospital Lagomaggiore

Personal médico acudió al domicilio y trasladó a la víctima de urgencia al hospital Lagomaggiore

Por Sitio Andino Policiales

Una mujer de 89 años falleció este domingo luego de sufrir un grave accidente doméstico en una vivienda del departamento de Las Heras. La tragedia sucedió cuando intentaba encender una pantalla de gas.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.30, momento en el que la mujer manipulaba el artefacto de calefacción. Por causas que se investigan, se produjo una llamarada que alcanzó sus prendas de vestir y provocó que sufriera quemaduras en el 100% de su cuerpo.

Tras un llamado de emergencia, personal médico acudió al domicilio y trasladó a la víctima de urgencia al hospital Lagomaggiore, donde ingresó en estado crítico.

Pese a los esfuerzos del equipo de salud, la mujer falleció minutos después como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

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