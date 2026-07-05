Investigan el homicidio de un hombre luego de una violenta pelea familiar en Las Heras

La causa quedó en manos de los investigadores de la Fiscalía de Homicidios, bajo las órdenes del fiscal Oscar Malla Foto: Cristian Lozano

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Por Carla Canizzaro







La tarde de este domingo terminó en tragedia en Las Heras, donde un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax. El homicidio ocurrió en medio de un conflicto familiar que escaló rápidamente hasta convertirse en un hecho de extrema violencia.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, el episodio ocurrió en el barrio Santa Teresita, donde se originó tras una disputa entre dos mujeres. En circunstancias que son materia de investigación, el enfrentamiento derivó en un ataque armado que terminó con la vida de un joven.

El hecho fue advertido por vecinos de la zona, quienes realizaron varios llamados al 911 para alertar sobre detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a la víctima tendida y sin signos vitales.

La tarde de este domingo terminó en tragedia en Las Heras, donde un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax - Ilustrativa. Foto: Yemel Fil Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento del hombre, quien presentaba una herida de bala en el tórax. Posteriormente, en la escena trabajaron efectivos policiales y Policía Científica, que llevaron adelante las primeras pericias para esclarecer lo ocurrido.

Investigación del homicidio en Las Heras La causa quedó en manos de los investigadores de la Fiscalía de Homicidios, bajo las órdenes del fiscal Oscar Malla, quien encabeza las actuaciones para determinar cómo se produjo el crimen, identificar al autor del disparo y establecer las responsabilidades correspondientes. Por el momento, la investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas para reconstruir la mecánica del homicidio.