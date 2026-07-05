5 de julio de 2026
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Crimen de Lesa Humanidad

Más de 1200 condenados por delitos de lesa humanidad en Argentina: qué pasa en Mendoza

Desde la reapertura de los debates en 2006, Argentina acumula más de mil condenas por delitos de lesa humanidad. En Mendoza, la justicia registró nuevos avances y decenas de sentencias.

En Mendoza, los juicios comenzaron en el año 2010

En Mendoza, los juicios comenzaron en el año 2010

foto: Axel Lloret
 Por Carla Canizzaro

Argentina se consolidó como un país emblemático a nivel internacional en materia de juicios por delitos de lesa humanidad. Desde la reapertura de los procesos judiciales en 2006, el país acumula 1.245 personas condenadas en todo el territorio nacional, según datos oficiales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El antecedente de este proceso se remonta al histórico Juicio a las Juntas Militares en 1985, que marcó un punto de inflexión en la justicia argentina. Décadas más tarde, los debates fueron reactivados, dando inicio a una etapa sostenida de juzgamiento que continúa hasta la actualidad.

Desde la reapertura de los procesos judiciales en 2006, el país acumula 1.245 personas condenadas.

Desde la reapertura de los procesos judiciales en 2006, el país acumula 1.245 personas condenadas.

Balance nacional de condenas, absoluciones y procesos en curso

De acuerdo con el relevamiento de la Procuraduría, hasta el momento se dictaron 356 sentencias, que incluyen tanto condenas como 250 absoluciones. Los datos se elaboran a partir de la información aportada por fiscalías federales y unidades especializadas en todo el país.

En la actualidad, el sistema judicial registra:

  • 283 personas procesadas
  • 13 juicios en curso por crímenes de lesa humanidad
  • 61 causas elevadas a juicio
  • 1.599 personas en libertad

El avance de las investigaciones refleja un proceso judicial sostenido, que continúa activo en distintas jurisdicciones federales del país

Mendoza y el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad

En la provincia de Mendoza, el primer juicio por estos delitos se llevó a cabo en 2010 en San Rafael, marcando el inicio de una serie de procesos judiciales en la región. Desde entonces, se registran:

  • 12 juicios concluidos
  • 1 juicio en curso, la denominada Megacausa D2, iniciada en 2013
  • Más de 500 víctimas cuyos casos fueron investigados en juicio oral

El universo de víctimas incluye personas que fueron secuestradas, encarceladas y/o exiliadas durante la última dictadura militar.

La Provincia de Mendoza cuenta con 12 juicios y uno en curso.

La Provincia de Mendoza cuenta con 12 juicios y uno en curso.

Víctimas, desapariciones y delitos conexos

De los casos analizados en Mendoza, el desglose de víctimas es el siguiente:

  • 110 personas desaparecidas
  • 11 personas asesinadas
  • 380 sobrevivientes, entre ellos menores de edad al momento de los hechos

Además, se registran al menos seis casos de mujeres que fueron secuestradas estando embarazadas, una de las prácticas más graves investigadas en este tipo de causas.

Los fiscales Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante

Los fiscales Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante

Condenas, responsabilidades y participación de distintas fuerzas

En cuanto a las sentencias dictadas en la provincia, se contabilizan:

  • 90 personas condenadas
  • 39 condenas a prisión perpetua
  • 5 absoluciones
  • 7 condenas a civiles, entre ellos exjueces y personas vinculadas a apropiaciones

Entre los condenados figuran integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Policía Federal, Policía provincial y Servicio Penitenciario, además de exfuncionarios judiciales involucrados en los hechos investigados.

Entre los condenados figuran integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Policía Federal, Policía provincial y Servicio Penitenciario.

Entre los condenados figuran integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Policía Federal, Policía provincial y Servicio Penitenciario.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso en Mendoza es la condena a cuatro exjueces a prisión perpetua, considerada una de las sentencias más significativas en el ámbito judicial local.

Demoras, fallecimientos y desarrollo del proceso judicial

El avance de las causas también estuvo atravesado por el paso del tiempo. Una parte importante de los imputados falleció o fue apartado antes de llegar a juicio, debido a que los procesos comenzaron más de 30 años después de los hechos investigados.

Actualmente, todas las personas condenadas o procesadas que permanecen detenidas cumplen su pena o prisión preventiva bajo el régimen de prisión domiciliaria, según establecen las resoluciones judiciales vigentes.

Para las víctimas y sus familias, el proceso no se interpreta como un reclamo de venganza, sino como una búsqueda de justicia.

Para las víctimas y sus familias, el proceso no se interpreta como un reclamo de venganza, sino como una búsqueda de justicia.

Las investigaciones por delitos de lesa humanidad en Argentina se desarrollaron bajo los estándares del Estado de derecho, con garantías procesales plenas y revisión judicial en todas las instancias.

Para las víctimas y sus familias, el proceso no se interpreta como un reclamo de venganza, sino como una búsqueda de justicia sostenida en el tiempo, en un sistema judicial que continúa avanzando en el esclarecimiento de los hechos.

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