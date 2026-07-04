Tragedia en San Martín: un joven murió tras un grave choque frontal

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Por Sitio Andino Policiales







En las últimas horas, un grave choque entre dos autos dejó como saldo una persona fallecida en San Martín. El siniestro vial se produjo en la intersección de Carril Montecaseros y calle Buenos Aires. A continuación, te contamos todo lo que se sabe del hecho.

Así quedaron los autos tras el grave choque en San Martín Lo que se sabe del choque frontal en San Martín que dejó un muerto Un joven de 20 años murió este sábado tras un choque frontal en la intersección de Carril Montecaseros y calle Buenos Aires, en San Martín. El siniestro involucró a un Peugeot 207 y un Volkswagen Voyage, que circulaban en sentidos opuestos. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos impactaron de frente.

La víctima fatal fue identificada como Francisco Emanuel Ávila. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo trasladó al Hospital Perrupato, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Según informó el conductor del Peugeot, había consumido alcohol antes del accidente. Sin embargo, debido a su estado de salud, no pudieron realizarle el test de alcoholemia en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que calificó el hecho como homicidio culposo.