4 de julio de 2026
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Sitio Andino
Boliche

Murió un joven de 18 años dentro de un boliche: investigan las causas del fallecimiento

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado. La Fiscalía ordenó una investigación para determinar qué provocó la muerte del joven.

MOVIL POLICIAL 2
Por Sitio Andino Policiales

Un joven de 18 años murió durante la madrugada de este sábado en el interior del boliche Wabi, luego de descompensarse mientras se encontraba con un grupo de amigos. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico del local y posteriormente por profesionales de una ambulancia, los intentos por salvarle la vida no tuvieron éxito.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el joven había comenzado la jornada el viernes por la tarde junto a sus amigos. Se reunieron para ver el partido de la Selección Argentina, compartieron una cena y continuaron consumiendo bebidas alcohólicas antes de dirigirse al local bailable, al que ingresaron cerca de las 2 de la madrugada.

Se descompensó dentro del boliche

Ya en el interior del boliche, el joven continuó consumiendo alcohol hasta que, minutos después de las 4, sufrió una descompensación.

En una primera instancia fue asistido por el médico del establecimiento. Poco después arribó una ambulancia, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador durante aproximadamente 45 minutos.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el joven falleció en el lugar.

La Fiscalía investiga las circunstancias de la muerte

La causa quedó en manos de la Fiscalía, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer con precisión qué ocurrió y cuál fue la causa del fallecimiento.

Como parte de la investigación, el fiscal interviniente ordenó el traslado de los amigos que acompañaban al joven para tomarles declaración y reconstruir los momentos previos a la descompensación.

Además, se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia, que serán determinantes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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