Mundial 2026: cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Egipto por los octavos de final

La Selección Argentina buscará meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina ya tiene todo definido para su próximo desafío en el Mundial 2026 . Luego de superar 3-2 a Cabo Verde en un duro encuentro que se resolvió en el tiempo suplementario, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Egipto por los octavos de final . El partido se disputará el martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , con un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo en juego.

La Albiceleste llega a esta instancia después de una noche muy exigente en Miami. Si bien consiguió el objetivo de avanzar, dejó algunas dudas futbolísticas frente a un rival que complicó durante los 120 minutos y obligó a los campeones del mundo a sacar a relucir su carácter para seguir en carrera.

Argentina había cerrado una fase de grupos perfecta al terminar primera del Grupo J con puntaje ideal , gracias a las victorias frente a Argelia, Austria y Jordania .

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En los 16avos de final, el conjunto de Scaloni sufrió mucho más de lo esperado frente a Cabo Verde. Lionel Messi abrió el marcador, Deroy Duarte igualó en el complemento y el partido se fue al alargue. Allí aparecieron Lisandro Martínez para el 2-1 y Sidny Lopes Cabral para volver a empatar. Finalmente, Cristian "Cuti" Romero , tras un córner ejecutado por Messi, marcó el 3-2 definitivo que le dio la clasificación.

Cómo llega Egipto a los octavos del Mundial 2026

El seleccionado africano también tuvo que trabajar para meterse entre los 16 mejores. Egipto eliminó a Australia por penales luego de igualar durante los 120 minutos.

En la fase de grupos terminó segundo del Grupo G con cinco puntos, detrás de Bélgica, tras conseguir una victoria y dos empates frente a Irán y Nueva Zelanda, resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria.

¡EL FARAÓN QUERRÁ CORTAR EL SUEÑO DEL BICAMPEONATO EN OCTAVOS DE FINAL!



Argentina vs. Egipto

Martes 7/7 - 13:00hs. (Arg) | 11:00hs. (Col)

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta

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Qué puede pasar si Argentina elimina a Egipto

El ganador del cruce entre Argentina y Egipto accederá a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia que se disputará el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Allí esperará el vencedor del duelo entre Suiza y el ganador del partido que disputarán Colombia y Ghana, en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.