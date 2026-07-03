3 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Egipto por los octavos de final

La Selección Argentina enfrentará a la de Egipto por un lugar entre los ocho mejores del exigente Mundial 2026. Mirá los detalles.

La Selección Argentina buscará meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina buscará meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina ya tiene todo definido para su próximo desafío en el Mundial 2026. Luego de superar 3-2 a Cabo Verde en un duro encuentro que se resolvió en el tiempo suplementario, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Egipto por los octavos de final. El partido se disputará el martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo en juego.

La Albiceleste llega a esta instancia después de una noche muy exigente en Miami. Si bien consiguió el objetivo de avanzar, dejó algunas dudas futbolísticas frente a un rival que complicó durante los 120 minutos y obligó a los campeones del mundo a sacar a relucir su carácter para seguir en carrera.

Cómo llega Argentina al duelo con Egipto

Argentina había cerrado una fase de grupos perfecta al terminar primera del Grupo J con puntaje ideal, gracias a las victorias frente a Argelia, Austria y Jordania.

Cómo llega Egipto a los octavos del Mundial 2026

El seleccionado africano también tuvo que trabajar para meterse entre los 16 mejores. Egipto eliminó a Australia por penales luego de igualar durante los 120 minutos.

En la fase de grupos terminó segundo del Grupo G con cinco puntos, detrás de Bélgica, tras conseguir una victoria y dos empates frente a Irán y Nueva Zelanda, resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria.

Qué puede pasar si Argentina elimina a Egipto

El ganador del cruce entre Argentina y Egipto accederá a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia que se disputará el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Allí esperará el vencedor del duelo entre Suiza y el ganador del partido que disputarán Colombia y Ghana, en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

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