Mundial 2026: cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Egipto por los octavos de final

La Selección Argentina ya tiene todo definido para su próximo desafío en el Mundial 2026. Luego de superar 3-2 a Cabo Verde en un duro encuentro que se resolvió en el tiempo suplementario, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Egipto por los octavos de final. El partido se disputará el martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo en juego.
La Albiceleste llega a esta instancia después de una noche muy exigente en Miami. Si bien consiguió el objetivo de avanzar, dejó algunas dudas futbolísticas frente a un rival que complicó durante los 120 minutos y obligó a los campeones del mundo a sacar a relucir su carácter para seguir en carrera.
El seleccionado africano también tuvo que trabajar para meterse entre los 16 mejores. Egipto eliminó a Australia por penales luego de igualar durante los 120 minutos.
En la fase de grupos terminó segundo del Grupo G con cinco puntos, detrás de Bélgica, tras conseguir una victoria y dos empates frente a Irán y Nueva Zelanda, resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria.
¡EL FARAÓN QUERRÁ CORTAR EL SUEÑO DEL BICAMPEONATO EN OCTAVOS DE FINAL!
Argentina vs. Egipto Martes 7/7 - 13:00hs. (Arg) | 11:00hs. (Col) Mercedes-Benz Stadium - Atlanta #ESPNMundial
El ganador del cruce entre Argentina y Egipto accederá a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia que se disputará el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Allí esperará el vencedor del duelo entre Suiza y el ganador del partido que disputarán Colombia y Ghana, en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.