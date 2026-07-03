3 de julio de 2026
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Tarifa eléctrica

Actualizaron los valores de la tarifa eléctrica y así impactará en Mendoza

El Ente Provincial Regular Eléctrico (EPRE) autorizó un incremento en la tarifa eléctrica desde el mes de julio. De cuánto será el aumento.

Actualizaron los valores de la tarifa eléctrica y así impactará en Mendoza.
Actualizaron los valores de la tarifa eléctrica y así impactará en Mendoza.
Por Florencia Martinez del Rio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) actualizó la tarifa eléctrica para los usuarios de la provincia de Mendoza, luego de la suba dispuesta por el Gobierno nacional en los valores a la energía para los consumos registrados a partir del 1 de julio. El aumento promedio en las boletas de la luz será del 4,5%.

La Secretaría de Energía publicó los nuevos Precios de Referencia de la Potencia, el Precio Estabilizado de la Energía y los Servicios Adicionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que regirán hasta fines de de julio de 2026, como parte del proceso de actualización gradual de los costos del sistema eléctrico. Además, se mantendrán los beneficios para usuarios subsidiados.

Estos ajustes impactan en el componente de la tarifa de jurisdicción nacional, mientras que el Valor Agregado de Distribución (VAD), regulado por la provincia, no sufrió modificaciones durante este mes.

Cuánto aumentará la tarifa eléctrica en Mendoza

En este escenario, mediante Resolución 149/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el EPRE estableció los nuevos cuadros tarifarios a usuario final para el periodo julio de 2026, con una variación en promedio del 4,5%.

Para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los usuarios, el impacto promedio será del 1.6% y dependerá de si el hogar cuenta con subsidio del Estado nacional.

  • Usuarios con subsidio: hasta 600kWh bimestrales verán una reducción del -1,5% en promedio: desde $250 a $800 mensuales. Con consumos superiores a los 600 kWh bimestrales, el incremento promedio será del 1.5%: desde $1.300 a $7.700 por mes.
  • Usuarios sin subsidio: el ajuste rondará, en promedio, el 3%: desde $1.500 y los $11.000 mensuales.

Subsidios del Estado nacional

El Gobierno nacional indicó que continuarán los subsidios para usuarios residenciales y que se incrementó la bonificación adicional extraordinaria para beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que será del 16,59% para usuarios residenciales aplicada sobre el consumo base de 300kWh mes. Esta medida busca "sostener los principios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad en el proceso de reestructuración de subsidios, especialmente durante los meses de mayor demanda energética".

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