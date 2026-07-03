Mundial 2026: las palabras de Lionel Messi resonaron como un trueno en el fútbol nacional

La Pulga sigue anotando en el Mundial 2026 en los Estados Unidos.

Lionel Messi destacó este viernes el carácter de la Selección Argentina tras la sufrida victoria 3-2 sobre Cabo Verde , que le permitió clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Luego de un encuentro en el que el equipo de Lionel Scaloni mostró falencias futbolísticas y debió resolver la serie en el tiempo suplementario , el capitán aseguró que la principal virtud del plantel sigue siendo su capacidad para competir en los momentos más difíciles. "Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final.", aseguró el capitán del elenco nacional.

Lionel Messi analizó este viernes la sufrida clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 , luego de la victoria 3-2 sobre Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. El capitán albiceleste admitió que el equipo de Lionel Scaloni no tuvo una buena actuación, elogió el nivel mostrado por el conjunto africano y destacó que, pese a las dificultades, Argentina volvió a demostrar su capacidad para competir en un partido de eliminación directa. Ahora, el campeón del mundo enfrentará a Egipto por un lugar entre los ocho mejores.

Messi fue uno de los grandes protagonistas de la noche al convertir el primer gol argentino, aunque después del encuentro prefirió poner el foco en el rendimiento colectivo antes que en lo individual.

El capitán aseguró que nunca subestimaron a Cabo Verde y explicó que la dificultad del encuentro confirmó la paridad que existe en el Mundial. "Esto es mata-mata y nadie te regala nada." Además, lamentó que el rival haya sido minimizado por muchos antes del partido. "Sabíamos que no iba a ser nada fácil. A Cabo Verde lo desprestigiaban por el nombre, pero nosotros sabíamos el rival que teníamos enfrente."

En esa misma línea, recordó que el seleccionado africano ya había demostrado su nivel durante la fase de grupos. "No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay."

Messi explicó por qué sufrió Argentina

Durante su análisis, el delantero del Inter Miami reconoció que Argentina perdió el control del encuentro después de ponerse en ventaja y explicó cuáles fueron las principales falencias. "Conseguimos lo más difícil, que era abrir el marcador, pero después no pudimos presionar bien."

Messi también señaló un problema táctico que condicionó el desarrollo del partido. "Las líneas nos quedaron muy lejos, nos descoordinamos y terminamos corriendo demasiado detrás de la pelota." Para el capitán, el desgaste físico fue una consecuencia directa del buen trabajo realizado por Cabo Verde. "Ellos golpearon con sus armas y no podíamos igualarlos físicamente en varios momentos."

El capitán volvió a destacar el ADN competitivo de la Selección

A pesar del flojo rendimiento futbolístico, Messi remarcó que el plantel volvió a responder en un contexto adverso. "Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final."

El máximo goleador del Mundial 2026 también valoró la importancia de la pelota parada, una herramienta que terminó definiendo el partido gracias al cabezazo de Cristian Romero tras un córner ejecutado por él mismo. "Aprovechamos una pelota parada que trabajamos mucho porque tenemos buenos cabeceadores."

Ahora se viene Egipto

Finalmente, Messi evitó relajarse por la clasificación y dejó en claro que el plantel deberá recuperarse rápidamente para afrontar un nuevo desafío. "Hicimos un desgaste muy grande. Ahora hay que descansar, sacar las cosas positivas y corregir porque hicimos algunas buenas, pero también muchas malas."

Con la clasificación asegurada, Argentina ya piensa en Egipto, rival al que enfrentará el próximo martes por los octavos de final del Mundial 2026, con la obligación de elevar su nivel si quiere seguir soñando con defender el título conseguido en Qatar 2022.

La palabra de Lionel Messi