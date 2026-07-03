Mundial 2026: Scaloni y los bombazos tras el complicado partido ante Cabo Verde

El mandamás nacional bancó a un rival que mereció más en este cotejo del Mundial 2026.

Lionel Scaloni analizó este viernes la sufrida clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 , luego del triunfo 3-2 sobre Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Tras un encuentro que se definió en el tiempo suplementario, el entrenador reconoció que el equipo no mostró su mejor versión, felicitó al conjunto africano por su rendimiento y destacó la capacidad de sus dirigidos para sobreponerse a un partido que por momentos estuvo muy cerca de escaparse.

La Albiceleste volvió a dejar dudas desde lo futbolístico. Cometió errores en todas sus líneas, nunca logró controlar el partido y sufrió durante gran parte de la noche frente a un rival que no dejó de correr, presionó hasta el último minuto y generó varias ocasiones claras de gol. Incluso, de no haber sido por las intervenciones de Emiliano "Dibu" Martínez , el desenlace podría haber sido diferente.

Lejos de enfocarse únicamente en la clasificación, el entrenador argentino puso el foco en el mérito del rival y dejó una reflexión sobre la dificultad que representa cada instancia de un Mundial. "Quiero felicitar al rival, hoy demostraron que son un gran equipo. Cuando uno dice que no hay partidos fáciles en el Mundial, es cierto."

#SelecciónMayor Lionel Scaloni: "Recibimos los golpes en momentos puntuales, pero nosotros siempre fuimos a buscar el partido". "Siempre se puede mejorar, pero es importante que el equipo respondió en los momentos difíciles".

Pese al rendimiento irregular, Scaloni valoró la personalidad de sus futbolistas para sacar adelante un partido muy complicado. "El partido fue durísimo, siempre hay que sacar lo positivo y es que este equipo nunca se rinde."

"PARTIDO DURÍSIMO, ESTE EQUIPO NUNCA SE RINDE. FELICITAR AL RIVAL, HAN DEMOSTRADO QUE SON UN GRAN EQUIPO"



Lionel Scaloni tras la clasificación de Argentina



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La palabra completa de Lionel Scaloni

Lisandro Martínez destacó el espíritu del grupo

Uno de los grandes protagonistas fue Lisandro Martínez, quien convirtió el gol del 2-1 parcial durante el alargue y remarcó la fortaleza anímica del plantel. "Hay una energía hermosa en este equipo y eso se agiganta en los detalles. A veces hay que sufrir."

El defensor también destacó el nivel mostrado por Cabo Verde y celebró haber podido colaborar con un tanto en un momento decisivo. "Siempre me preocupo para que no me hagan goles, pero por suerte hoy me voy contento con el mío. Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido."

Además, insistió en que la entrega fue la clave para lograr el objetivo. "Luchamos hasta el final y nunca bajamos los brazos. Estos mata-mata son así, no hay que confiarse."

"LUCHAMOS HASTA EL FINAL. ESTOS MATA A MATA SON ASÍ"



Lisandro Martínez, tras la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial. pic.twitter.com/1FHpqqyE7v — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

Paredes ya piensa en Egipto

Por su parte, Leandro Paredes coincidió con el análisis del entrenador y aseguró que en el fútbol actual no existen rivales sencillos. "Estamos en la élite del fútbol y todas las selecciones son muy buenas y físicas. Sabíamos que era un rival que nos podía poner en dificultad. Ellos hicieron una fase de grupos muy buena, son un buen equipo."

El mediocampista también comenzó a mirar hacia el próximo compromiso de la Albiceleste. "A partir de mañana empezaremos a preparar de la mejor manera el partido con Egipto porque será un partido muy difícil."

Con la clasificación asegurada, Argentina tendrá ahora el desafío de mejorar su funcionamiento para los octavos de final del Mundial 2026. El sufrimiento ante Cabo Verde dejó en claro que el margen de error se reduce partido tras partido y que, para seguir soñando con el bicampeonato, el equipo de Lionel Scaloni deberá recuperar el nivel que mostró en la fase de grupos.