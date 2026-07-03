3 de julio de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi sigue haciendo de las suyas: nuevo gol y un récord que rompe esquemas

El astro rosarino volvió a ser protagonista en el duelo ante Cabo Verde al marcar el gol de apertura, consolidándose como una de las figuras más destacadas en la historia de los Mundiales.

Lionel Messi sigue haciendo de las suyas: nuevo gol y un récord que rompe esquemas

Lionel Messi sigue haciendo de las suyas: nuevo gol y un récord que rompe esquemas

Messi logró un récord único gracias a su gol en el Mundial 2026

El tanto convertido ante Cabo Verde le permitió a Messi transformarse en el primer jugador de la historia en marcar goles en seis fases diferentes de una Copa del Mundo, un registro inédito avalado por la empresa especializada en estadísticas deportivas Opta.

Hasta este torneo, el rosarino compartía el récord de goles en cinco instancias distintas del Mundial junto al brasileño Jairzinho, el alemán Gerd Müller y el italiano Roberto Baggio, quien anotó en el partido por el tercer puesto de Italia 1990. Ahora, quedó como único líder de esa estadística.

La marca fue posible gracias al nuevo formato implementado por la FIFA para el Mundial 2026. La ampliación del certamen de 32 a 48 selecciones incorporó una nueva ronda eliminatoria, los 16avos de final, creando una instancia adicional en la que los futbolistas pueden convertir y ampliar sus registros históricos.

De cara al futuro, el francés Kylian Mbappé aparece como el principal candidato a acercarse a esta marca. El delantero ya convirtió en los 16avos de final frente a Suecia y necesitará marcar también en cuartos de final y semifinales para igualar el récord que, por ahora, pertenece exclusivamente a Messi.

Fuente: Clarín.

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