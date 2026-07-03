Lionel Messi sigue haciendo de las suyas: nuevo gol y un récord que rompe esquemas

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¡SII CAPITÁN, SIIIIII!



A los 29', Messi puso el 1-0 ante Cabo Verde en los 16vos. de final. pic.twitter.com/hsH7iqZCEE — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026 Messi logró un récord único gracias a su gol en el Mundial 2026 El tanto convertido ante Cabo Verde le permitió a Messi transformarse en el primer jugador de la historia en marcar goles en seis fases diferentes de una Copa del Mundo, un registro inédito avalado por la empresa especializada en estadísticas deportivas Opta.

Hasta este torneo, el rosarino compartía el récord de goles en cinco instancias distintas del Mundial junto al brasileño Jairzinho, el alemán Gerd Müller y el italiano Roberto Baggio, quien anotó en el partido por el tercer puesto de Italia 1990. Ahora, quedó como único líder de esa estadística.

La marca fue posible gracias al nuevo formato implementado por la FIFA para el Mundial 2026. La ampliación del certamen de 32 a 48 selecciones incorporó una nueva ronda eliminatoria, los 16avos de final, creando una instancia adicional en la que los futbolistas pueden convertir y ampliar sus registros históricos.

De cara al futuro, el francés Kylian Mbappé aparece como el principal candidato a acercarse a esta marca. El delantero ya convirtió en los 16avos de final frente a Suecia y necesitará marcar también en cuartos de final y semifinales para igualar el récord que, por ahora, pertenece exclusivamente a Messi. Fuente: Clarín.