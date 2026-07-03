Mundial 2026, en vivo: Argentina busca los 8vos ante la revelación Cabo Verde

La Selección argentina buscará este viernes dar un nuevo paso hacia la defensa del título cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni parte como favorito, aunque tendrá enfrente a una de las grandes sorpresas del torneo.
La cábala que Dibu Martínez volvió a elegir para el Mundial 2026
Emiliano "Dibu" Martínez decidió recuperar una de las cábalas más recordadas de Qatar 2022 en la previa del duelo entre la Selección argentina y Cabo Verde. El arquero volvió a lucir la bandera argentina pintada en el costado de su cabello, un detalle que lo acompañó durante la histórica conquista del título.
El campeón del mundo pasó por la peluquería antes del partido y apostó por el mismo look que estrenó antes de los octavos de final frente a Australia en 2022. Ahora buscará repetir la historia y ser una de las figuras de la Scaloneta en el inicio de una nueva fase eliminatoria del Mundial 2026.