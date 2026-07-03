Mundial 2026, en vivo: Argentina busca los 8vos ante la revelación Cabo Verde

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026 y los cruces que faltan definirse

El Mundial 2026 empieza a entrar en su etapa decisiva y ya son 13 las selecciones que aseguraron su lugar en los octavos de final. Este viernes se completarán los últimos tres cupos con los partidos entre Australia y Egipto, Argentina y Cabo Verde y Colombia frente a Ghana.

La Selección argentina buscará meterse entre los 16 mejores del torneo y, si supera a Cabo Verde, se enfrentará en octavos de final al ganador del duelo entre Australia y Egipto. Del otro lado del cuadro ya quedaron confirmados cruces de alto voltaje como España-Portugal, Francia-Paraguay, Brasil-Noruega, Inglaterra-México, Canadá-Marruecos y Estados Unidos-Bélgica.

Además, Suiza ya espera rival tras eliminar a Argelia y se medirá con el vencedor de Colombia y Ghana. Con apenas tres series por resolverse, el camino hacia la gran final del Mundial 2026 comienza a tomar forma y los candidatos ya conocen buena parte de su recorrido.