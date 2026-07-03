3 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026, en vivo: Argentina busca los 8vos ante la revelación Cabo Verde

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La Selección de fútbol de Argentina se presenta en una nueva fase del duro Mundial 2026. Seguilo minuto a minuto con Sitio Andino.

Sitio Andino | Martín Sebastián Colucci
Por Martín Sebastián Colucci

EN VIVO

La Selección argentina buscará este viernes dar un nuevo paso hacia la defensa del título cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni parte como favorito, aunque tendrá enfrente a una de las grandes sorpresas del torneo.

Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026: seguilo minuto a minuto

La cábala que Dibu Martínez volvió a elegir para el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez decidió recuperar una de las cábalas más recordadas de Qatar 2022 en la previa del duelo entre la Selección argentina y Cabo Verde. El arquero volvió a lucir la bandera argentina pintada en el costado de su cabello, un detalle que lo acompañó durante la histórica conquista del título.

El campeón del mundo pasó por la peluquería antes del partido y apostó por el mismo look que estrenó antes de los octavos de final frente a Australia en 2022. Ahora buscará repetir la historia y ser una de las figuras de la Scaloneta en el inicio de una nueva fase eliminatoria del Mundial 2026.

Messi y Mbappé animan una batalla tremenda por la tabla de goleadores

Lionel Messi y Kylian Mbappé son dos de los grandes protagonistas del Mundial 2026 y mantienen una pelea espectacular por terminar como máximo goleador del torneo, pero también por seguir escalando en la tabla histórica de las Copas del Mundo.

El capitán de la Selección argentina tuvo una fase de grupos brillante, con seis goles en tres partidos: le hizo tres a Argelia, marcó un doblete contra Austria y volvió a aparecer frente a Jordania con un tremendo tiro libre. Frente a Cabo Verde, buscará ampliar una marca que sigue agrandando su leyenda.

La del Diego, siempre presente en cada Mundial

En la previa del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde, un hincha de Newell's se robó todas las miradas en el Hard Rock Stadium de Miami al lucir la mítica camiseta número 10 de Diego Armando Maradona.

La imagen fue captada por la periodista Julieta Fernández y rápidamente se viralizó en las redes sociales. El legado de Diego volvió a decir presente entre los miles de argentinos que coparon el estadio para acompañar a la Scaloneta en un nuevo desafío mundialista.

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial 2026 y los cruces que faltan definirse

El Mundial 2026 empieza a entrar en su etapa decisiva y ya son 13 las selecciones que aseguraron su lugar en los octavos de final. Este viernes se completarán los últimos tres cupos con los partidos entre Australia y Egipto, Argentina y Cabo Verde y Colombia frente a Ghana.

La Selección argentina buscará meterse entre los 16 mejores del torneo y, si supera a Cabo Verde, se enfrentará en octavos de final al ganador del duelo entre Australia y Egipto. Del otro lado del cuadro ya quedaron confirmados cruces de alto voltaje como España-Portugal, Francia-Paraguay, Brasil-Noruega, Inglaterra-México, Canadá-Marruecos y Estados Unidos-Bélgica.

Además, Suiza ya espera rival tras eliminar a Argelia y se medirá con el vencedor de Colombia y Ghana. Con apenas tres series por resolverse, el camino hacia la gran final del Mundial 2026 comienza a tomar forma y los candidatos ya conocen buena parte de su recorrido.

Lionel Messi va por otro récord en los mano a mano del Mundial

La Selección argentina afronta un partido decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, pero también será una noche especial para Lionel Messi. El capitán disputará su 13° encuentro de eliminación directa en una Copa del Mundo, una marca que sigue agrandando su legado con la camiseta albiceleste.

En este tipo de cruces, Messi acumula cinco goles y seis asistencias en 12 partidos, con actuaciones memorables durante el camino al título en Qatar 2022. Allí marcó frente a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, además de repartir asistencias decisivas en cada instancia.

Ahora, el rosarino buscará volver a ser determinante para que la Scaloneta siga en carrera hacia el bicampeonato del mundo y escriba un nuevo capítulo en una historia que ya lo ubica entre los futbolistas más grandes de todos los tiempos.

Messi anda derecho en el exigente Mundial 2026.

Messi anda derecho en el exigente Mundial 2026.

Alerta por tormentas en Miami antes del Argentina vs. Cabo Verde

La Selección argentina podría afrontar un inesperado obstáculo antes de enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Miami permanece bajo alerta meteorológica por posibles tormentas y la principal preocupación pasa por la actividad eléctrica prevista para la tarde.

Aunque el partido sigue programado para las 18 (hora local) en el Hard Rock Stadium, los pronósticos anuncian cielo mayormente nublado, ambiente húmedo e intervalos de tormentas pasajeras. El mayor riesgo son los rayos, una situación que podría obligar a aplicar los protocolos de seguridad establecidos por la FIFA si las descargas eléctricas se registran en las inmediaciones del estadio.

Argentina vs. Cabo Verde: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 se disputará este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. La Selección argentina buscará el pase a los octavos de final frente a la gran revelación del torneo.

Televisación: TV Pública, Telefe, TyC Sports, Disney+, DSports y Paramount+ (Argentina); DSports (Latinoamérica); DAZN (España); ViX, TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México); Caracol TV y RCN TV (Colombia); Teleamazonas y DSports (Ecuador); Canal 5 y DSports (Uruguay); Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos); FOX (Centroamérica).

Horario: 19:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay); 18:00 (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami); 17:00 (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá); 16:00 (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica); 00:00 del sábado 4 de julio (España).

Mundial 2026. Una simulación realizada con inteligencia artificial pronosticó el camino de la Selección argentina y eligió al próximo campeón del mundo.

Mundial 2026. Una simulación realizada con inteligencia artificial pronosticó el camino de la Selección argentina y eligió al próximo campeón del mundo.

Se abrieron las puertas del estadio para Argentina vs. Cabo Verde

El Hard Rock Stadium de Miami ya abrió sus puertas y los hinchas de la Selección argentina comenzaron a ingresar para vivir el duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste volverá a sentirse local, ya que miles de fanáticos argentinos copan las tribunas con camisetas, banderas y bombos, generando un clima similar al que acompañó al equipo durante toda la Copa del Mundo. El color celeste y blanco predomina en los accesos y promete ser mayoría una vez que comience el partido.

Mientras los simpatizantes toman sus lugares, crece la expectativa por el ingreso de Lionel Messi y el resto del plantel al campo de juego. La Scaloneta buscará un lugar en los octavos de final y contará, una vez más, con el aliento masivo del público argentino.

Los héroes desconocidos de Cabo Verde que ahora desafían a Lionel Messi

Antes del Mundial 2026, pocos conocían los nombres de Pedro Brito "Bubista", Vozinha o Roberto Pico Lopes. Sin embargo, el histórico rendimiento de Cabo Verde los convirtió en protagonistas de una de las grandes sorpresas del torneo y ahora buscarán dar otro golpe frente a la Selección argentina.

El entrenador que tomó como inspiración a Marcelo Bielsa, el arquero que pasó del anonimato a convertirse en figura mundial y el defensor que creyó que una convocatoria por LinkedIn era un spam son algunas de las historias que explican el fenómeno del seleccionado africano. Con recursos limitados y un plantel formado por futbolistas de la diáspora, Cabo Verde construyó una identidad competitiva que sorprendió al mundo.

Ahora, los tres buscarán seguir escribiendo la página más importante de la historia del fútbol caboverdiano. Del otro lado estarán Lionel Messi, el campeón defensor y una de las selecciones favoritas al título, en un duelo que puede marcar un antes y un después para el combinado africano.

La inesperada visita que recibió la Selección argentina antes del duelo con Cabo Verde

La Selección argentina tuvo una visita muy especial en la última práctica previa al choque frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Andrés Calamaro se acercó al entrenamiento en Miami, compartió un momento con el plantel y se llevó una camiseta firmada por todos los jugadores.

El reconocido músico saludó a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Luego, dejó un mensaje que rápidamente se hizo viral en las redes sociales: "Gracias selección, gracias Chiqui. Qué tarde espléndida, qué privilegio... Soñamos despiertos".

El llamativo antecedente que ilusiona a Argentina antes de enfrentar a Cabo Verde

La Selección argentina volverá a enfrentarse a un debutante en una Copa del Mundo cuando choque este viernes con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, una condición que históricamente dejó recuerdos inolvidables para la Albiceleste.

Entre esos antecedentes aparecen el último gol mundialista de Diego Maradona frente a Grecia en 1994 y el debut de Lionel Messi en los Mundiales ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni intentará extender esa historia positiva frente a la gran revelación del certamen.

La particularidad del árbitro de Argentina vs. Cabo Verde que genera preocupación

La FIFA designó al canadiense Drew Fischer para dirigir el cruce entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, y un aspecto de su estilo arbitral encendió las alarmas en la previa.

Según el análisis del ex árbitro Miguel Scime, Fischer suele mostrar poca firmeza cuando el juego brusco se repite, una característica que podría perjudicar a la Selección argentina si el partido se vuelve físico. El juez ya dirigió una vez al equipo de Lionel Scaloni, en el amistoso frente a Ecuador de 2024.

La curiosa ciudad que une a Cabo Verde con la Argentina antes del Mundial 2026

En la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, un dato llamó la atención: Rotterdam, la principal puerta de entrada de las exportaciones argentinas a Europa, también es la ciudad donde nació el mayor grupo de futbolistas del seleccionado africano.

Más de la mitad de los 26 convocados de Cabo Verde nacieron fuera del archipiélago debido a la fuerte diáspora de su población. Países Bajos, Portugal, Senegal y Estados Unidos concentran gran parte de esos jugadores, aunque Rotterdam aparece como el principal punto de origen, estableciendo una llamativa conexión entre el rival de la Scaloneta y el comercio argentino con Europa.

El contundente pronóstico sobre la Selección argentina que revolucionó España

Jorge D'Alessandro no dudó al analizar el presente de la Selección argentina y lanzó un pronóstico que rápidamente se volvió viral: aseguró que el equipo de Lionel Scaloni volverá a ganar el Mundial 2026 y revalidará el título conseguido en Qatar.

Durante su participación en El Chiringuito, el ex arquero argentino sostuvo que Argentina volverá a levantar la Copa del Mundo y hasta afirmó que España será "un gran partenaire" en el camino hacia la consagración, una declaración que generó un intenso debate en el popular programa español.

El panorama completo del Mundial 2026

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