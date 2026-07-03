Mundial 2026: los impresionantes números de Lionel Messi en los partidos de eliminación directa

La Selección argentina afrontará este viernes un duelo decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 . Además de buscar el pase a la siguiente ronda, el encuentro tendrá un condimento especial para Lionel Messi, que disputará su 13° partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

A lo largo de su carrera mundialista, Messi jugó 12 partidos de eliminación directa, en los que acumuló cinco goles y seis asistencias , registros que crecieron de manera notable durante el inolvidable camino hacia el título en Qatar 2022 .

Su estreno en este tipo de encuentros fue en los octavos de final de Alemania 2006 , cuando Argentina derrotó 2-1 a México en el tiempo suplementario con el recordado gol de Maxi Rodríguez .

En Sudáfrica 2010 , la Pulga aportó una asistencia en la victoria 3-1 sobre México , aunque luego Argentina sufrió una dura eliminación al caer 4-0 frente a Alemania en cuartos de final.

Qatar 2022, el Mundial donde Messi hizo historia

El mejor rendimiento de Lionel Messi en cruces eliminatorios llegó en Qatar 2022, donde fue determinante en cada una de las series que llevaron a la Selección argentina al título.

El capitán marcó un gol frente a Australia, convirtió y asistió ante Países Bajos, volvió a marcar y dio otra asistencia contra Croacia y cerró una actuación inolvidable con un doblete en la final frente a Francia, además de convertir su remate en la definición por penales.

También quedaron para el recuerdo la asistencia milimétrica a Nahuel Molina frente a Países Bajos y la histórica jugada en la que dejó en el camino a Josko Gvardiol antes del tercer gol de Julián Álvarez en semifinales.

El detalle que alimenta la ilusión argentina

En total, Lionel Messi acumula cinco goles y seis asistencias en 12 partidos de eliminación directa en los Mundiales, cifras que lo convierten en uno de los futbolistas más decisivos de la historia de la competencia.

Esta noche, frente a Cabo Verde, el capitán argentino buscará ampliar esos registros y conducir nuevamente a la Selección argentina hacia los octavos de final del Mundial 2026, en un nuevo capítulo de una historia que ya quedó marcada para siempre en las Copas del Mundo.

Todos los partidos de eliminación directa de Messi en Mundiales

Alemania 2006:

Argentina 2 - 1 México

Sudáfrica 2010:

Argentina 3 - 1 México (asistencia a Carlos Tevez)

Argentina 0 - 4 Alemania

Brasil 2014:

Argentina 1 - 0 Suiza (asistencia a Ángel Di María)

Argentina 1 - 0 Bélgica

Argentina 0(4) - (2)0 Países Bajos

Argentina 0 - 1 Alemania

Rusia 2018:

Argentina 3 - 4 Francia (asistencias a Gabriel Mercado y a Sergio Agüero)

Qatar 2022: