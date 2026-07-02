Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 2 de julio, minuto a minuto

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Día 22 del Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 2 de julio

La Copa del Mundo 2026 continúa este jueves 2 de julio con la quinta jornada de los 16avos de final, una fecha que ofrecerá dos cruces de alto voltaje. España se medirá con Austria, mientras que Portugal enfrentará a Croacia, en busca de un lugar en los octavos de final.

La jornada comenzará a las 16 (hora argentina) con el duelo entre España y Austria, que se disputará en el Estadio de Los Ángeles.

La selección española parte como una de las principales candidatas al título, aunque debió esforzarse para quedarse con el liderazgo del Grupo H. La Roja debutó con un sorpresivo empate ante Cabo Verde, luego goleó a Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con una ajustada victoria sobre Uruguay, resultado que le permitió finalizar primera con 7 puntos.

Del otro lado estará Austria, que buscará dar el golpe tras una sólida campaña en la fase de grupos. El conjunto europeo debutó con una victoria por 3 a 1 frente a Jordania, cayó 2 a 0 ante la Argentina de Lionel Messi y luego empató 3 a 3 con Argelia. Con esos resultados, terminó segundo del Grupo J con 4 puntos.

Portugal - Uzbekistán - Mundial 2026 - 2.JULIO.2026 Cristiano vs. Modric: el duelo imperdible de este jueves 2 de julio. Foto: Prensa FIFA

La actividad continuará desde las 20 (hora argentina), cuando Portugal y Croacia se enfrenten en el Estadio Toronto, en Canadá.

Con Cristiano Ronaldo como principal figura, Portugal intentará ratificar su condición de candidato. Sin embargo, su recorrido en el Grupo K dejó algunas dudas. Inició con un empate ante República del Congo, aunque lo compensó con una contundente goleada 5 a 0 sobre Uzbekistán y volvió a igualar sin goles ante Colombia. Con estos resultados, le permitió finalizar segundo de la zona.

Croacia, por su parte, dejó atrás un complicado debut, en el que cayó 4 a 2 frente a Inglaterra. Luego reaccionó con victorias sobre Panamá y Ghana para quedarse con el segundo puesto del Grupo L, con 6 puntos.

Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán en los octavos de final, instancia programada para el 6 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el estadio de Dallas, Estados Unidos.

El cronograma completo de este jueves 2 de julio en el Mundial 2026: