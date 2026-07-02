2 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Se picó el Mundial 2026: el cantante de Maná cruzó sin filtro al cantante de Oasis

Fher Olvera y Liam Gallagher se sacaron chispas en las redes sociales antes del choque clave entre México e Inglaterra por el Mundial 2026.

Se picó el Mundial 2026: el cantante de Maná cruzó sin filtro al cantante de Oasis

Se picó el Mundial 2026: el cantante de Maná cruzó sin filtro al cantante de Oasis

Por Sitio Andino MuchoShow

El cruce de octavos de final de la Copa del Mundo ya trascendió las fronteras del campo de juego para trasladarse al olimpo del rock. Fher Olvera, líder de Maná, y Liam Gallagher, la voz de Oasis, protagonizaron un picante ida y vuelta virtual que encendió la temperatura antes del choque entre México e Inglaterra por el Mundial 2026.

El picante pronóstico de Gallagher y la respuesta mexicana

Fiel a su estilo provocador, el menor de los hermanos Gallagher desató la polémica en la red social X cuando un usuario le preguntó cómo se preparaba para una eventual derrota británica en el Estadio Ciudad de México (antiguamente conocido como Azteca). Sin dar rodeos, el músico inglés disparó con prepotencia: "Creo que le ganaremos a México 5-0". El posteo superó el millón de visualizaciones en pocas horas y encendió el orgullo azteca.

La réplica no tardó en llegar. Envuelto en una bandera mexicana, Fher Olvera grabó un video en la cuenta oficial de Instagram de Maná para ubicar al británico. "El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. Ubícate, wey, cálmate, nos vemos el domingo a ver cómo nos va", lanzó el tapatío con humor.

Dos potencias que buscan los cuartos de final

El próximo domingo 5 de julio a las 21:00 (hora argentina) se disputará este partido con enorme peso histórico. El combinado europeo, comandado técnicamente por Thomas Tuchel, llega a esta instancia de forma invicta tras vencer a la República Democrática del Congo por dos a uno, con un gran protagonismo de Harry Kane. De hecho, las tribunas inglesas ya adoptaron el clásico Wonderwall de Oasis como su himno de cancha oficial en esta cita mundialista.

Por su parte, el seleccionado conducido por Javier Aguirre arriba al cruce tras firmar una fase de grupos perfecta, cosechando nueve puntos sobre nueve posibles tras despachar a Ecuador en su última presentación. El choque del domingo marcará además el regreso de los británicos al mítico césped donde en 1986 sufrieron la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona, un condimento extra para un cruce que ya es una caldera.

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