Por la ola polar, la DGE suspende las clases presenciales en toda la provincia de Mendoza

Se suspenden las clases presenciales en la provincia de Mendoza.

Por los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil , la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases para este jueves en toda la provincia de Mendoza.

La DGE informó que este jueves 2 de julio se determinó extender la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de toda la provincia.

Jueves 2 de julio - Turno Mañana Debido a condiciones meteorológicas extremas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en TODA LA PROVINCIA. : https://t.co/OgGxPIEsjE pic.twitter.com/XEJTP7AwDo

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el transcurso de la mañana se evaluarán las condiciones para los turno tarde, vespertino y nocturno .

Qué pasa con las clases en los colegios de la UNCuyo

Desde la Universidad Nacional de Cuyo informaron que las actividades académicas y administrativas en los colegios de su dependencia no tendrán clases, durante el turno mañana.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En el transcurso de la mañana se evaluará la situación para el turno tarde y se comunicará oportunamente.

colegio cuc, universitario central, clases, UNC, secundario Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio. Foto: Cristian Lozano

La situación en la Universidad Maza

Desde la Universidad Maza informaron que cambian a modalidad virtual las mesas de exámenes presenciales en todas las sedes..

El resto de las actividades institucionales, incluyendo las tareas administrativas, de investigación, de extensión y de gestión, se desarrollarán de manera normal.

Cómo estará el clima este jueves 2 de julio

El pronóstico del tiempo indica que continuará la ola polar con mucho frío en la provincia de Mendoza. De acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climática, para este jueves 2 de julio, la jornada se presentará con heladas generales.

El día amanecerá despejado sobre la franja Oeste del llano provincial y nublado en el resto de la provincia. No se observan precipitaciones. A partir de las 9 aumentará la nubosidad hasta cubrir todo el llano provincial, manteniéndose durante el resto del día. Podrían registrarse lloviznas aisladas.

Ola polar en Mendoza: recomendaciones para tener en cuenta

Con el objetivo de mitigar el impacto de las bajas temperaturas y prevenir un incremento de los cuadros respiratorios agudos, así como accidentes domésticos derivados de los sistemas de calefacción, las autoridades de Salud sistematizaron una guía de cuidado comunitario estructurada en siete ejes fundamentales:

1. Calendario Nacional de Vacunación al día

Es indispensable contar con el esquema de vacunación completo para evitar complicaciones graves ante los virus invernales. Se solicita priorizar la inmunización en la población más vulnerable: niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores.

2. Ventilación diaria de ambientes

A pesar del frío exterior, se debe ventilar la casa diariamente y asegurar una constante circulación de aire en aquellos lugares calefaccionados con gas o leña. Esta medida es vital para evitar intoxicaciones severas o muertes por monóxido de carbono.

3. Protección eficaz contra el frío

Para evitar la pérdida del calor corporal y prevenir el congelamiento de extremidades, se aconseja el uso de gorro, bufanda y guantes al salir a la intemperie, asegurando capas adecuadas de vestimenta.

4. Alimentación energética e hidratación

Es fundamental consumir alimentos que proporcionen energía a largo plazo y mantenerse bien hidratados para ayudar al organismo a generar calor interno. Los especialistas destacan como ideales los alimentos ricos en grasas saludables, proteínas y carbohidratos complejos.

5. Evitar cambios bruscos de temperatura

El paso repentino de ambientes muy calefaccionados al frío extremo del exterior afecta de forma directa el sistema respiratorio y las defensas del organismo. Asimismo, se recuerda la importancia de no fumar en espacios cerrados.

6. Limitar la exposición prolongada al aire libre

Se aconseja evitar permanecer a la intemperie por periodos extensos. Esta restricción debe ser rigurosa en el caso de personas inmunosuprimidas o que presenten factores de riesgo de salud preexistentes.

7. No automedicarse y consultar al profesional

Ante la aparición de síntomas como tos, fiebre u otras alteraciones respiratorias, las autoridades prohíben de forma taxativa la automedicación. La recomendación oficial es consultar al instante a un profesional de la salud o asistir al centro asistencial más cercano.