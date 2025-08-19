De interés

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

En 2025, la Tormenta de Santa Rosa vuelve a ser tema de charla entre las personas: un fenómeno donde mito y ciencia se cruzan. Mirá qué representa y cuándo cae.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, la “Tormenta de Santa Rosa” volvió a estar en boca de los mendocinos. Este fenómeno combina tradición y meteorología, lo que lo hace aún más interesante. A continuación, te contamos en qué consiste y cuándo cae en este 2025.

La Tormenta de Santa Rosa es un fenómeno climático y cultural.

La Tormenta de Santa Rosa es un fenómeno climático y cultural que suele manifestarse con lluvias en los días cercanos al 30 de agosto.

Su origen se vincula con la historia de Santa Rosa, patrona de Lima y de América. La tradición cuenta que, gracias a sus plegarias en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, logró desencadenar una tormenta que impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal.

Aunque falleció el 24 de agosto de 1617, tras su canonización por el Papa Clemente X se estableció su conmemoración el 30 de agosto.

Más tarde, en 1969, con la reorganización del calendario litúrgico después del Concilio Vaticano II, la celebración se trasladó al 23 de agosto, una fecha más cercana a su aniversario de fallecimiento. Por eso, cuando las lluvias coinciden con este día, la tradición popular las asocia a la famosa Tormenta de Santa Rosa.

