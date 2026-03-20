Cuánto dinero ganaron los nuevos millonarios del Quini 6

El sorteo 3357 del Quini 6 , realizado el miércoles 18 de marzo, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en la modalidad " Siempre Sale ". Te contamos cuales fueron los premios oficiales que se llevaron y los resultados finales de este popular juego.

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $4.654.913.166 . En todo el país se registraron cerca de 1.220.722 apuestas , reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $5.250 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

En el sorteo de la modalidad Siempre Sale , la fortuna se repartió entre 89 apostadores de distintos puntos del país. Cada uno logró cinco aciertos con los números 11, 13, 17, 23, 28 y 35 , lo que les permitió alzarse, en conjunto, con un premio superior a los $3.323.876,87 .

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Quini 6 (3) A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 18 de marzo

Tradicional

08 - 12 - 18 - 37 - 40 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $780.000.000 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 29 ganadores, que se llevarán $1.136.534,28 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.276 ganadores, que se llevarán $7.749,10 cada uno.

La Segunda

22 - 25 - 26 - 38 - 40 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $780.000.000 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 9 ganadores, que se llevarán $3.662.166 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 620 ganadores, que se llevarán $15.948,14 cada uno.

Revancha

12 - 13 - 14 - 29 - 41 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $2.512.359.115 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

11 - 13 - 17 - 23 - 28 - 35

Hubo 89 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $3.323.876,87 cada uno.

Pozo Extra

08 - 12 - 13 - 14 - 18 - 22 - 25 - 26 - 29 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42

Hubo 328 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $472.560,98 cada uno.

Quini 6 Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.