21 de mayo de 2026
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El Quini 6 volvió a cambiar vidas con premios millonarios y nuevos afortunados

El Quini 6 volvió a repartir millones con ganadores en el Tradicional, La Segunda y Siempre Sale. Conocé los números y premios.

El Quini 6 volvió a cambiar vidas con premios millonarios y nuevos afortunados
El Quini 6 volvió a cambiar vidas con premios millonarios y nuevos afortunados Foto: IA
 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3375 del Quini 6, realizado el miércoles 20 de mayo, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en la modalidad "Tradicional" "La Segunda" y "Siempre Sale". Te contamos cuales fueron los premios oficiales que se llevaron y los resultados finales de este popular juego.

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Cómo jugaron los ganadores del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $10.957.538.757. En todo el país se registraron cerca de 1.352.760 apuestas, reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

En el sorteo de la modalidad Tradicional, la suerte favoreció a un apostador que acertó los números 07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32. Gracias a esa combinación, se llevó un premio millonario de más de $2.449.126.789,20. La jugada ganadora fue realizada en una agencia de la provincia de Córdoba.

En tanto, en la modalidad La Segunda, hubo dos ganadores con seis aciertos tras jugar los números 07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45. Cada uno se quedó con un premio de $857.840.041,80. Los afortunados son oriundos de Entre Ríos y Santa Fe.

Por último, en el Siempre Sale se registraron 31 ganadores con cinco aciertos. Cada uno obtuvo $10.576.476,10 luego de apostar a los números 04 - 13 - 23 - 26 - 37 - 42. Los ganadores son de distintos puntos del país, entre ellos tres apostadores de Mendoza.

Si querés estar al tanto de todas las novedades, resultados y premios del juego organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, hacé clic acá y no te pierdas ningún detalle.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 20 de mayo

        • Tradicional

        07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32

        En esta oportunidad hubo un ganador con seis aciertos, que se llevó un pozo de $2.449.126.789,20. El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia Nº 230163-000, domiciliada en calle Presidente Perón Este 494, de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba.

        Con 5 aciertos hubo 147 ganadores, que se llevarán $248.466,12 cada uno.

        Con 4 aciertos hubo 5.445 ganadores, que se llevarán $3.000 cada uno.

        • La Segunda

        07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45

        En esta oportunidad hubo dos ganadores con seis aciertos, que se llevaron un premio de $857.840.041,80 cada uno. Los afortunados apostadores hicieron sus jugadas en las agencias Nº 000-981-000, ubicada en Diamante 1718 en la localidad de Concordia, Entre Ríos; y en la Nº 00-8950-000, domiciliada en Belgrano 670, de la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe, respectivamente.

        Con 5 aciertos hubo 260 ganadores, que se llevarán $140.478,92 cada uno.

        Con 4 aciertos hubo 6.095 ganadores, que se llevarán $3.000 cada uno.

        • Revancha

        16 - 25 - 26 - 36 - 42 - 45

        En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $6.098.635.249 para el próximo sorteo.

        • Siempre Sale Quini 6

        04 - 13 - 23 - 26 - 37 - 42

        Hubo 31 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $10.576.476,10 cada uno. Los afortunados apostadores realizaron sus respectivas jugadas en agencias de Entre Ríos (dos), Neuquén (dos), Río Negro (1), Córdoba (seis), Santa Fe (dos), Santiago del Estero (dos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dos), Provincia de Buenos Aires (cinco), Mendoza (tres), Corrientes (tres), La Pampa (uno), Catamarca (uno) y Salta (uno).

        • Pozo Extra

        07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 18 - 22 - 25 - 26 - 32 - 33 - 36 - 42 - 45

        Hubo 1.304 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron un premio de $118.865,03 cada uno.

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        ¿Qué es el Quini 6?

        Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

        ¿Cómo se juega al Quini 6?

        El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

        ¿Cuándo se sortea el Quini 6?

        Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

        Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

        • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
        • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
        • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

        Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

        Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

        ¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

        Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

        ¿Qué representa el Pozo Extra?

        Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

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