Día Internacional del Té: la razón detrás de la celebración del 21 de mayo

Cada 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té , una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para destacar la importancia cultural, económica y social de una de las bebidas más consumidas del mundo . Además de promover su producción y consumo responsable, la efeméride busca visibilizar el impacto del té en millones de trabajadores y productores.

La Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó esta celebración el 19 de diciembre de 2019 , aunque la fecha ya era conmemorada desde 2005 por algunos de los principales países productores, como China, India, Sri Lanka, Kenia, Turquía y Japón.

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La iniciativa surgió con el objetivo de reconocer el valor del té dentro de la economía mundial y su aporte al desarrollo sostenible. También apunta a fortalecer la producción y el consumo en mercados donde la industria atravesaba dificultades, especialmente tras la crisis que afectó al sector a finales de la década de 1990 , cuando numerosos jardines de té cerraron y los precios internacionales comenzaron a caer.

Originalmente, la efeméride se celebraba cada 15 de diciembre, una fecha definida tras debates realizados en el Foro Social Mundial de Mumbai en 2004 y Porto Alegre en 2005. Sin embargo, en 2018 China propuso trasladar la celebración al 21 de mayo para coincidir con la temporada de cosecha en varios países productores. Finalmente, la ONU adoptó oficialmente ese cambio y la primera celebración internacional bajo esta modalidad se realizó en 2020.

El Día Internacional del Té busca generar conciencia sobre el papel que cumple esta planta en la lucha contra la pobreza y el hambre, especialmente en regiones rurales donde millones de familias dependen directamente de su cultivo y comercialización.

Actualmente, el sector sostiene el trabajo de más de 13 millones de personas en todo el mundo, entre pequeños productores, cosechadores y trabajadores vinculados a la industria. Por ese motivo, organismos internacionales remarcan la necesidad de impulsar una producción sostenible “del campo a la taza”, garantizando condiciones justas de trabajo y el cuidado del medio ambiente.

Sobre el té: su origen y beneficios

La historia del té se remonta a más de 5.000 años y tiene sus raíces en la antigua China. Según una de las leyendas más conocidas, el emperador Shen Nong descubrió esta infusión de manera accidental cuando algunas hojas cayeron en agua caliente mientras descansaba bajo un árbol.

Con el paso del tiempo, el té comenzó a expandirse hacia otros territorios de Asia y posteriormente llegó a Europa, donde se convirtió en una de las bebidas más populares y comercializadas del mundo.

Además de su importancia económica y cultural, el té es reconocido por sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud, desde combatir el envejecimiento celular hasta reducir la presencia de radicales libres en el organismo.

También favorece la circulación sanguínea y puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. A esto se suman sus propiedades diuréticas, que ayudan al cuerpo a eliminar toxinas de forma natural.

Fuente: Food and Agriculture Organization.