20 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Malargüe seduce a los amantes de la astronomía por sus cielos oscuros y estrellas infinitas

La escasa contaminación lumínica y la observación del centro de la Vía Láctea potencian la actividad del astroturismo mendocino y argentino.

Cielo nocturno de Malargüe (Gentileza).

Cielo nocturno de Malargüe (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

La observación del cielo nocturno se posiciona como una de las experiencias turísticas con mayor crecimiento en el mundo y Malargüe reúne condiciones excepcionales para desarrollarla. La calidad de sus cielos, la baja contaminación lumínica y una política local de protección convierten al departamento en un destino privilegiado para el astroturismo.

El astroturismo, una actividad que combina ciencia, naturaleza, cultura y contemplación, continúa sumando adeptos en distintos puntos del planeta. En Argentina, diversos destinos comenzaron a incorporar propuestas vinculadas a la observación astronómica, aunque Malargüe aparece entre los lugares con mayores ventajas comparativas por sus características geográficas y ambientales.

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Astroturismo en Malargüe

Con el objetivo de profundizar sobre esta tendencia y conocer las alternativas disponibles durante el próximo fin de semana largo, SITIO ANDINO dialogó con el divulgador científico Andrés Risi, responsable del Observatorio Astronómico Pehuenche, ubicado en la zona de Colonia Pehuenche, a pocos kilómetros del casco urbano.

Consultado sobre si las bajas temperaturas de esta época representan un obstáculo para la actividad, Risi explicó que sucede exactamente lo contrario. En otoño e invierno "el cielo es más nítido”, señaló, al tiempo que destacó que las condiciones atmosféricas favorecen observaciones de gran calidad.

Además, recordó que en esta época del año desde el Hemisferio Sur es posible apreciar el centro de la Vía Láctea, una ventaja que permite observar una enorme cantidad de estrellas y objetos celestes que no pueden visualizarse de la misma manera desde otras regiones del planeta.

ASTROTURISMO MALARGUE

Observando el cielo infinito de Malargüe

Las experiencias que se desarrollan en la zona combinan observaciones a simple vista con el acompañamiento de relatos vinculados a diferentes culturas y sus interpretaciones del cosmos. En un entorno prácticamente libre de contaminación lumínica, los visitantes pueden reconocer constelaciones, identificar planetas y comprender fenómenos astronómicos de manera accesible.

La propuesta también incluye el uso de telescopios de gran potencia para observar detalles del sistema solar y realizar registros fotográficos del espacio profundo, captando imágenes de galaxias lejanas y otros objetos astronómicos.

Andrés Risi destacó además una particularidad que distingue a Malargüe del resto del país, al recordar que “es el único municipio que cuenta con una ordenanza que protege el cielo”. La normativa regula el tipo de luminarias que deben utilizarse para evitar que la luz artificial se proyecte hacia arriba, preservando así uno de los recursos naturales más valiosos del departamento, la oscuridad de sus noches y la calidad de su firmamento.

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