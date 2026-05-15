15 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Pescaba en el Río Grande de Malargüe y le vaciaron la camioneta

El episodio ocurrió durante la madrugada en Bardas Blancas, a 60 kilómetros de la ciudad de Malargüe.

Río Grande, Malargüe.

Río Grande, Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un pescador sufrió el robo de varios elementos de pesca e indumentaria mientras se encontraba junto a un familiar en la zona de Los Frisos, sobre el Río Grande, en Malargüe. Delincuentes aprovecharon la ausencia de la víctima para sustraer pertenencias desde el interior de una camioneta estacionada a la vera de la Ruta Nacional 40.

Un nuevo hecho delictivo fue denunciado en las últimas horas en el departamento de Malargüe, esta vez en la localidad de Bardas Blancas, ubicada a unos 60 kilómetros al suroeste del radio urbano, por Ruta Nacional 40.

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De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el episodio ocurrió alrededor de la 1.15 horas de este viernes, cuando un hombre de 50 años se encontraba pescando junto a un familiar en la zona conocida como Los Frisos, a la vera del río Grande.

Según la denuncia radicada posteriormente, ambos se habían alejado aproximadamente 800 metros del lugar donde habían dejado estacionada una camioneta Toyota, situación que habría sido aprovechada por autores desconocidos para concretar el robo.

Al regresar al vehículo, la víctima constató que delincuentes habían sustraído la rueda de auxilio y un bolso de color verde que contenía diversos elementos de pesca e indumentaria.

Entre los objetos robados se encontraban varias cañas de pescar, reels marca Redingston, un mameluco impermeable, botas, un pantalón de secado rápido y una campera camuflada, elementos utilizados habitualmente para actividades de pesca deportiva en la zona cordillerana.

Fuentes policiales indicaron que tras advertir el faltante, el damnificado dio aviso a las autoridades y se iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los responsables del hecho.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Malargüe, desde donde se ordenaron las primeras medidas investigativas. Hasta el momento no trascendió información sobre posibles sospechosos ni sobre el recupero de los elementos sustraídos.

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