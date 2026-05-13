13 de mayo de 2026
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Malargüe

Allanamientos antidrogas en Malargüe revelaron que una detenida violaba arresto domiciliario por otra causa

La Policía Federal secuestró cocaína, marihuana y más de un millón de pesos en una causa federal por narcomenudeo en Malargüe.

Allanamientos de la Policía Federal en los departamentos de Malargüe y Godoy Cruz.

Allanamientos de la Policía Federal en los departamentos de Malargüe y Godoy Cruz.

 Por Claudio Altamirano

La investigación de la Policía Federal Argentina permitió desarticular una red de comercialización de drogas en Malargüe, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados durante el fin de semana. Dos mujeres, madre e hija, quedaron detenidas luego de secuestrarse cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Se conocieron nuevos detalles sobre el operativo antidrogas concretado el pasado sábado en Malargüe por efectivos de la División Unidad Operativa Federal San Rafael de la Policía Federal Argentina, procedimiento que derivó en la detención de dos mujeres investigadas por presunta comercialización de estupefacientes en el sur mendocino.

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Allanamientos en calle 16 de Noviembre, al suroeste de la ciudad de Malargüe.

Allanamientos en calle 16 de Noviembre, al suroeste de la ciudad de Malargüe.

La investigación de la Policía Federal en Malargüe

La causa se inició a partir de una denuncia anónima recibida en la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, encabezada por el fiscal federal Juan Rodrigo Zelaya. Según la presentación, madre e hija se dedicarían al transporte y venta de drogas entre Godoy Cruz y Malargüe.

A partir de esa información, la brigada investigativa de la Policía Federal Argentina comenzó una serie de tareas de inteligencia que permitieron reconstruir el supuesto funcionamiento de la organización. De acuerdo a la pesquisa, una de las mujeres, domiciliada en Godoy Cruz, sería la encargada de abastecer de droga a distintos puntos de venta en Malargüe, entre ellos el domicilio de su madre, donde posteriormente la sustancia era comercializada al menudeo.

Durante la investigación también se detectó que la mujer radicada en Malargüe cumplía arresto domiciliario por otra causa vinculada a drogas y que, violaba ese beneficio judicial.

Allanamientos y detenciones en Malargüe

Con las pruebas reunidas, el fiscal Juan Zelaya solicitó al juez federal de Garantías, Eduardo Ariel Puigdéngolas, órdenes de allanamiento y detención. Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en seis domicilios, cinco en Malargüe y uno en Godoy Cruz, con participación de brigadas federales de San Juan y San Luis, además del grupo táctico de apoyo operativo y el can detector de narcóticos Aquiles.

Como resultado, los efectivos secuestraron cerca de medio kilo de cocaína, marihuana fraccionada para la venta, más de un millón de pesos en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa. Además de las dos detenidas, otra hija de la principal investigada quedó vinculada al expediente.

En las últimas horas se desarrolló la audiencia de formalización. Allí, el juez Eduardo Puigdéngolas resolvió revocar el arresto domiciliario de una de las acusadas, quien fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal U-32 de Mendoza. En tanto, la hija continuará con prisión domiciliaria en Mendoza debido a que tiene un menor a cargo.

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