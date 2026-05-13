Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Casado que lo trató de "mamarracho".

El discurso del presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Germán Herrada , en la Fiesta Nacional de la Ganadería , abrió un inesperado "frente de batalla" con la vicegobernadora Hebe Casado , quien lo calificó de “vergonzoso” y de “mamarracho” . El dirigente empresario recogió el guante, defendió sus planteos y devolvió algún que otro golpe .

El episodio se dio en el marco del tradicional almuerzo de la 45ª edición del evento , luego de la alocución del productor, que precedió a la del gobernador Alfredo Cornejo . Según relató a Noticiero Andino, la funcionaria lo abordó y le dijo que su exposición "había sido un mamarracho" .

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Embed - “CAPAZ QUE LA VICE NO SE DIO CUENTA LO QUE DIJE PORQUE ESTABA CON EL TELÉFONO”

“Cuando bajé del discurso, me dijo que era un mamarracho” , reveló Herrada, quien no obstante defendió su intervención en el evento sureño. “Dimos un discurso que a la gente le ha gustado mucho. Simplemente nombramos las cosas que nos pide el sector” , sostuvo, y remarcó que el objetivo fue “responder a nuestros socios” .

El dirigente se mostró "sorprendido" por las críticas e ironizó con la actitud que adoptó la vice mientras él hablaba. “Capaz que no se dio cuenta realmente lo que dije porque levanté la mirada un par de veces y estaba con el teléfono. Revisen el discurso, está en YouTube y pueden sacar sus conclusiones”, disparó.

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Los cuestionamientos continuaron en una entrevista que Casado brindó al canal de streaming 617 Multiplataforma, en la que definió los dichos de Herrada de "vergonzosos" y "una falta de respeto al gobernador, que estaba ahí sentado". Además, enumeró las distintas obras impulsadas por el Ejecutivo provincial para beneficiar al sector productivo. Al respecto, el titular de la Cámara afirmó que “siempre empiezo agradeciendo las obras y después hablo de lo que está faltando”.

En ese sentido, vinculó las definiciones de la presidenta del Senado con su reciente lanzamiento (que justamente hizo durante la Fiesta) de la precandidatura para la intendencia de San Rafael. " Debe estar en campaña, pero no me voy a meter en esas chicanas. Yo no soy político y no me gusta”, planteó.

Herrada afirmó que su discurso no se apartó de los reclamos históricos del sector y que fue consensuado con la comisión directiva de la entidad. “Si fuese algo personal, respondería de otra forma. Pero represento a una institución con prestigio”, sentenció.

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La vicegobernadora había cuestionado con dureza el contenido del discurso y defendió las medidas para el sector adoptadas por el Gobierno provincial. “Se han hecho dos acueductos, se llevó energía monofilar, conectividad para los puesteros, planes de destete precoz, se está potenciando la creación de feedlot y la plantación de pasturas en fincas abandonadas. Todo eso implica un presupuesto enorme”, enumeró.

Frente a ese escenario, apuntó directamente contra el dirigente empresarial: “Decir que no se está haciendo nada es una falta de respeto al gobernador”. “Es vergonzoso lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear”, lanzó.

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, costillar, Hebe Casado Hebe Casado respondió con dureza el discurso de Germán Herrada en la Fiesta de la Ganadería. Foto: Dani Cano.

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En su discurso durante el almuerzo, Herrada elevó una batería de reclamos al Ejecutivo provincial orientada a optimizar las condiciones de competitividad, como la mejora de los caminos ganaderos, la facilitación del acceso al crédito para pymes, la eliminación de Ingresos Brutos y la recuperación del sistema de lucha antigranizo para el Sur.

Asimismo, solicitó obras postergadas en la región, como el trasvase del Río Grande al Atuel, la construcción de la línea de alta tensión San Rafael–General Alvear (de la que Cornejo anunció el inicio del proceso licitatorio) y el acueducto El Tigre-Bowen.

Fiesta de la Ganadería 2026 Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, durante la Fiesta de la Ganadería. Foto: Daniel Cano

Por otra parte, cuestionó las políticas del oficialismo respecto al cobro de regalías en materia minera y a los controles a la actividad. Además, pidió que se implemente el "compre mendocino" en todos los proyectos que se instalen en territorio provincial.

Y, posiblemente, el pasaje que más molestó a la vicegobernadora fue cuando Herrada nombró a sus adversarios políticos, Emir y Omar Félix, al agradecer la concreción del gasoducto del Sur (próximo a inaugurarse). El propio dirigente lo reconoció en la nota: "Capaz que no le gustó que haya nombrado a algún que otro político que no es de su partido". ¡Marche un cuchillo para cortar la tensión entre ambos referentes!

(Con información de Fernando Burett)