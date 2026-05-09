Medios Andinos, en el centro de la escena: cobertura total del evento más emblemático del sur mendocino

Por Sitio Andino Política 9 de mayo de 2026 - 19:58
La
vivió este sábado una de sus jornadas más convocantes en Fiesta Nacional de la Ganadería de las Zonas Áridas , con música, gastronomía y una General Alvear fuerte presencia política e institucional.
Desde su stand en el
predio ferial , , Medios Andinos recibió a referentes provinciales, nacionales y protagonistas afianzándose como un lugar de entrevistas y cobertura en vivo en uno de los eventos más importante del sur mendocino.
Ulpiano Suarez, almuerdo Fiesta de la Ganadería 2026, TVA General Alvear
El Intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.
Foto: Daniel Cano
Hebe Casado, Fiesta Ganadería 2026, pop recortado
Hebe Casado - Vice gobernadora de Mendoza
Foto: Daniel Cano
Luis Petri, Fiesta Nacional de Ganadería (2)
El Diputado Nacional, Luis Petri junto a su esposa Cristina Pérez.
Foto: Dani Cano.
Fiesta Nacional de la Ganadería, Vargas Arizu
Rodolfo Vargas Arizu - Ministro de Producción de Mendoza
Fiesta de la Ganadería 2026, Mercedes Rus, pop recortado
Mercedes Rus - Ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza
Foto: Daniel Cano
Tadeo Garcia Zalazar, ministro de Educación , Fiesta de la Ganaderia 2026
Tadeo García Zalazar - Ministro de Educación.
Foto: Daniel Cano
Marcelo Fabián Mazzitelli, Administrador de la Diócesis de San Rafael
Marcelo Fabián Mazzitelli - Administrador de la Diócesis de San Rafael.
María Guadalupe Pérez Olmos, Embajadora Nacional de la Ganadería
María Guadalupe Pérez Olmos, Embajadora Nacional de la Ganadería.
Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, Martín Kerchner
Martín Kerchner - presidente provisional del Senado
Foto: Dani Cano.
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Santiago Laugero - Presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM).
Facundo Correa Llano, Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, pop recortado
Facundo Correa Llano - Diputado Nacional y presidente de LLA Mendoza
Foto: Daniel Cano
Leonardo Yapur, Fiesta Ganadería 2026, pop recortado
Leonardo Yapur - Senador provincial
Foto: Daniel Cano
Andrés Vavrik, Empresario Pyme - Delegado del Ministerio de la Producción zona Sur
Andrés Vavrik, Empresario Pyme - Delegado del Ministerio de la Producción zona Sur.
Diego Costarelli, Fiesta Nacional de la Ganadería
Diego Costarelli - Intendente de Godoy Cruz
Foto: Dani Cano.
Gabriel Brega- Presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Fiesta de la Ganaderia 2026
Gabriel Brega - Presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael
Foto: Daniel Cano
Gustavo Aguilera- intendente de Tupungato, Fiesta de la Ganaderia 2026
Gustavo Aguilera - Intendente de Tupungato
Foto: Daniel Cano
Alejandro Morillas es el intendente de San Carlos, Fiesta de la Ganaderia, pop recortado
Alejandro Morillas - Intendente de San Carlos
Foto: Daniel Cano
Osvaldo Romagnoli- Administrador de Vialidad Provincial, Fiesta de la Ganaderia 2026
Osvaldo Romagñoli - Titular de Vialidad Provincial
Foto: Daniel Cano
Alejandro Molero FIESTA DE LA GANADERÍA
Alejandro Molero, intendente de General Alvear.
Marite Badui, Subsecretaria de Infraestructura
Marité Badui - Subsecretaria de Infraestructura.
Foto: Daniel Cano
Fiesta de la ganadería 2026, Marinelli, irrigación
Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación.
Foto: Daniel Cano
Santiago Bulat Fiesta de la Ganadería
Santiago Bulat - Economista.
Senador de la provincia, Walther Marcolini, Fiesta de la Ganaderia, pop recortado
Walther Marcolini - Senador provincial
Foto: Daniel Cano
Roberto "Panchi" Ríos - Director de Ganadería de la provincia de Mendoza. pop recortado
Roberto "Panchi" Ríos - Director de Ganadería de la provincia de Mendoza.
Foto: Daniel Cano
Fiesta de la Ganadería 2026
Carlos Dávila presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán.
Foto: Daniel Cano
fiesta de la ganaderia, pop recortado
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Foto: Daniel Cano
Fiesta de la Ganadería 2026, stand ctc
Sitio Andino, Cadena Andina, CTC, TVA, Canal 6, Proa y Radio Aconcagua como alianza estratégica de comunicación junto a Diario Los Andes presentes en la Fiesta Nacional de la Ganadería.
Foto: Daniel Cano
Fiesta de la Ganadería 2026
CTC celebra sus 40 años y sorteó un moto eléctrica en el marco de la Fiesta de la Ganadería.
Foto: Daniel Cano
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El equipo de Medios Andinos presente en la Fiesta Nacional de la Ganadería.