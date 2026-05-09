11 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Medios Andinos

Medios Andinos, en el centro de la escena: cobertura total del evento más emblemático del sur mendocino

Referentes políticos provinciales y nacionales pasaron por el predio ferial de General Alvear, donde Medios Andinos instaló su carpa y los entrevistó. Mirá quiénes estuvieron, deslizando en la foto para ver todas las imágenes.

Fiesta de la Ganadería 2026, Ulpiano Suárez
Foto: Daniel Cano
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Ulpiano Suarez, almuerdo Fiesta de la Ganadería 2026, TVA General Alvear
El Intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

El Intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

Hebe Casado, Fiesta Ganadería 2026, pop recortado
Hebe Casado - Vice gobernadora de Mendoza

Hebe Casado - Vice gobernadora de Mendoza

Luis Petri, Fiesta Nacional de Ganadería (2)
El Diputado Nacional, Luis Petri junto a su esposa Cristina Pérez.

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Fiesta Nacional de la Ganadería, Vargas Arizu
Rodolfo Vargas Arizu - Ministro de Producción de Mendoza

Rodolfo Vargas Arizu - Ministro de Producción de Mendoza

Fiesta de la Ganadería 2026, Mercedes Rus, pop recortado
Mercedes Rus - Ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza

Mercedes Rus - Ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza

Tadeo Garcia Zalazar, ministro de Educación , Fiesta de la Ganaderia 2026
Tadeo Garc&iacute;a Zalazar - Ministro de Educaci&oacute;n.

Tadeo García Zalazar - Ministro de Educación.

Marcelo Fabián Mazzitelli, Administrador de la Diócesis de San Rafael
Marcelo Fabi&aacute;n Mazzitelli - Administrador de la Di&oacute;cesis de San Rafael.&nbsp;

Marcelo Fabián Mazzitelli - Administrador de la Diócesis de San Rafael.

María Guadalupe Pérez Olmos, Embajadora Nacional de la Ganadería
Mar&iacute;a Guadalupe P&eacute;rez Olmos, Embajadora Nacional de la Ganader&iacute;a.

María Guadalupe Pérez Olmos, Embajadora Nacional de la Ganadería.

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, Martín Kerchner
Martín Kerchner - presidente provisional del Senado

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Santiago Laugero - Presidente de la Federaci&oacute;n Econ&oacute;mica de Mendoza (FEM).

Santiago Laugero - Presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Facundo Correa Llano, Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, pop recortado
Facundo Correa Llano - Diputado Nacional y presidente de LLA Mendoza

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Leonardo Yapur, Fiesta Ganadería 2026, pop recortado
Leonardo Yapur - Senador provincial

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Andrés Vavrik, Empresario Pyme - Delegado del Ministerio de la Producción zona Sur
Andr&eacute;s Vavrik, Empresario Pyme - Delegado del Ministerio de la Producci&oacute;n zona Sur.

Andrés Vavrik, Empresario Pyme - Delegado del Ministerio de la Producción zona Sur.

Diego Costarelli, Fiesta Nacional de la Ganadería
Diego Costarelli - Intendente de Godoy Cruz

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Gabriel Brega- Presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Fiesta de la Ganaderia 2026
Gabriel Brega - Presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael

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Gustavo Aguilera- intendente de Tupungato, Fiesta de la Ganaderia 2026
Gustavo Aguilera - Intendente de Tupungato

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Osvaldo Romagñoli - Titular de Vialidad Provincial

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Alejandro Molero, intendente de General Alvear.

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Marité Badui - Subsecretaria de Infraestructura.

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Fiesta de la ganadería 2026, Marinelli, irrigación
Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación.

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Santiago Bulat Fiesta de la Ganadería
Santiago Bulat - Economista.

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Senador de la provincia, Walther Marcolini, Fiesta de la Ganaderia, pop recortado
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Fiesta de la Ganadería 2026
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fiesta de la ganaderia, pop recortado
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

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Fiesta de la Ganadería 2026, stand ctc
Sitio Andino, Cadena Andina, CTC, TVA, Canal 6, Proa y Radio Aconcagua como alianza estratégica de comunicación junto a Diario Los Andes presentes en la Fiesta Nacional de la Ganadería.

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Fiesta de la Ganadería 2026
CTC celebra sus 40 años y sorteó un moto eléctrica en el marco de la Fiesta de la Ganadería.

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El equipo de Medios Andinos presente en la Fiesta Nacional de la Ganadería.

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