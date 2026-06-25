La Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno por el financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros contra el Estado por el Decreto 759/25 sobre la Ley de Financiamiento Universitario , al concluir que el recurso extraordinario no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable.

El Tribunal desestimó tanto el pedido de excusación como la presentación directa e intimó al recurrente para que, en el ejercicio financiero correspondiente, haga efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación , cuyo pago se encontraba diferido de acuerdo con la Acordada 47/91.

La queja fue interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional , a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación , en su carácter de parte demandada. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 y luego intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Según difundieron las universidades, ahora el gobierno nacional deberá actualizar los salarios docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 , como también tendrá que recomponer los montos de los programas y las becas para estudiantes.

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Qué dijeron desde el Consejo Interuniversitario Nacional

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, celebró la resolución de la Justicia frente a la polémica por la Ley de Financiamiento Universitario. "Esto que acaba de suceder es muy importante, no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación. Habíamos presentado hace pocos días atrás un pronto despacho", indicó a través de sus redes sociales.

Además, agregó: "Esto pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino, firmes, responsables, serios para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina. Mi agradecimiento a la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto que nos sostuvo hasta acá y la convocatoria a seguir. Es un paso más, no llegamos a ningún lado. A seguir trabajando por la universidad que queremos".