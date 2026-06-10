10 de junio de 2026
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Las universidades aceptaron un acuerdo salarial: de cuánto será el incremento

El Ministerio de Capital Humano comunicó que firmaron un acta acuerdo para destinar los fondos. Los detalles.

Las universidades aceptaron un acuerdo salarial: de cuánto será el incremento

Las universidades aceptaron un acuerdo salarial: de cuánto será el incremento

Foto: Cristian Lozano

Según el comunicado oficial, las partes suscribieron a un acta acuerdo que estipula las sumas que enviará el gobierno nacional a las casas de altos estudios. "El Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%", indica. El acuerdo aclara que se convocará a negociación paritaria con el sector docente y no docente cada tres meses como máximo.

Además, detalla que el incremento salarial será distribuido de la siguiente manera:

  • Un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026,
  • Un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.
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Qué pasará con el presupuesto para el funcionamiento

De acuerdo al comunicado, "el Poder Ejecutivo Nacional actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, y dispondrá un incremento de $50.000.000.000 en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026".

A su vez, detalla que las Becas Manuel Belgrano tendrá un aumento del 50% a partir de este mes. "Por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente", indicó Capital Humano.

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