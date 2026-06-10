Las universidades aceptaron un acuerdo salarial: de cuánto será el incremento

Según el comunicado oficial, las partes suscribieron a un acta acuerdo que estipula las sumas que enviará el gobierno nacional a las casas de altos estudios. "El Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%", indica. El acuerdo aclara que se convocará a negociación paritaria con el sector docente y no docente cada tres meses como máximo.
Además, detalla que el incremento salarial será distribuido de la siguiente manera:
Un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026,
Un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.
Qué pasará con el presupuesto para el funcionamiento
De acuerdo al comunicado, "el Poder Ejecutivo Nacional actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, y dispondrá un incremento de $50.000.000.000 en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026".
A su vez, detalla que las Becas Manuel Belgrano tendrá un aumento del 50% a partir de este mes. "Por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente", indicó Capital Humano.
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Un acuerdo que deja atrás el conflicto.
El día de hoy firmamos el acta acuerdo con las Universidades Nacionales y los sindicatos docentes y nodocentes. Queda la tarea de recuperar los días de clase perdidos, el respeto a los que piensan distinto y la transparencia en el gasto.… pic.twitter.com/sDbQjUg56S