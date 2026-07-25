Javier Milei recibió una condecoración en San Pablo y participó del lanzamiento de Flávio Bolsonaro

El presidente argentino Javier Milei desarrolló este sábado una intensa agenda política e institucional en la ciudad brasileña de San Pablo , donde combinó actividades oficiales con un fuerte gesto de respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro , hijo del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro.

La visita tuvo como eje reforzar la presencia regional del jefe de Estado argentino y expresar su apoyo a la principal fuerza opositora brasileña de cara a las elecciones de octubre.

La jornada comenzó con un encuentro institucional en el Palacio dos Bandeirantes , sede del gobierno paulista, donde Milei fue recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas .

Durante la ceremonia, el mandatario argentino recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz , la máxima distinción otorgada por el estado de San Pablo.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la utilización de una alfombra azul para la recepción, en lugar de la tradicional alfombra roja utilizada en este tipo de actos protocolares.

Del encuentro participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes.

Apoyo a Flávio Bolsonaro y participación en el Partido Liberal

Luego de la actividad institucional, Milei mantuvo una reunión de trabajo en la que también participó Flávio Bolsonaro, quien fue oficializado como candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) para las elecciones de octubre.

Más tarde, el presidente argentino asistió a la Convención Nacional del Partido Liberal, realizada en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde estaba previsto que brindara un discurso en respaldo a la candidatura del senador opositor.

Durante su encuentro con Flávio Bolsonaro, Milei dejó un mensaje político con una fuerte referencia al espacio opositor brasileño: “Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”.

Reprogramación de la Exposición Rural

Para priorizar su presencia en Brasil, la Casa Rosada decidió modificar la agenda presidencial y trasladó para este domingo la participación de Milei en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo.

La decisión refleja la importancia que el Gobierno argentino le otorgó a la actividad internacional y al respaldo político expresado durante la visita.

Un nuevo capítulo en la relación con Brasil

El viaje de Milei y su apoyo explícito al candidato del espacio opositor brasileño suman un nuevo elemento de tensión en la relación bilateral con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde el inicio de ambas gestiones, el vínculo entre Buenos Aires y Brasilia se mantiene distante, con contactos institucionales limitados y sin reuniones bilaterales entre ambos mandatarios fuera de espacios multilaterales como el G20 y el Mercosur.

La presencia de Milei en San Pablo marca así un posicionamiento político regional con fuerte contenido ideológico, en un escenario donde Brasil se prepara para una nueva disputa electoral.

Al iniciar su exposición, el mandatario agradeció la invitación de las autoridades del Partido Liberal y, especialmente, del senador brasileño. "Es un placer estar en este país entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad", expresó.

Milei sostuvo que el contexto político brasileño le otorga una relevancia especial al encuentro y afirmó que el país atraviesa una disputa entre dos modelos.

"Eso cobra especial relevancia en tiempos como este, cuando toda una nación se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al 'zurdo'. Es importante tener muy en claro los términos de esta batalla", afirmó.

"Parte de nuestra misión como Gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la Argentina y todavía peores. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo", señaló.