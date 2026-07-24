24 de julio de 2026
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Pablo Echarri y Paola Krum llegan a Mendoza con "Maldita Felicidad": fechas y entradas para la obra de teatro

Pablo Echarri y Paola Krum llegan a Mendoza con la obra de teatro "Maldita Felicidad". Se presentarán en Alvear, San Rafael y Godoy Cruz.

Pablo Echarri y Paola Krum llegan a Mendoza con Maldita Felicidad: fechas y entradas para la obra de teatro

Pablo Echarri y Paola Krum llegan a Mendoza con "Maldita Felicidad": fechas y entradas para la obra de teatro

Por Sitio Andino Sociedad

La cartelera cultural de la provincia se prepara para recibir uno de los sucesos teatrales más destacados del año. La aclamada obra de teatro Maldita Felicidad inicia su gira nacional y desembarca en escenarios locales con las actuaciones protagónicas de Pablo Echarri y Paola Krum.

¿De qué trata "Maldita Felicidad" y quiénes integran el elenco?

Bajo la versión y dirección del prestigioso Daniel Veronese y sobre el texto original de Agustina Gatto, la producción reúne en escena a una de las duplas más icónicas de la ficción nacional. El elenco principal se completa con las destacadas actuaciones de Carlos Portaluppi e Inés Palombo, logrando una propuesta que combina de manera original el ritmo de las sitcoms con profundas capas intelectuales.

La historia sigue a Guido y Celeste, un matrimonio al frente de una modesta editorial que celebra el primer best seller de Peter, un excéntrico autor. La velada da un giro inesperado cuando el escritor entra en depresión al asegurar que el éxito es una carga, desatando una disparatada y mordaz noche de debate sobre la verdadera felicidad mientras la pareja intenta asegurar su próximo contrato.

Fechas, salas y precios de las entradas en la provincia de Mendoza

El espectáculo propone un vaivén de emociones que oscila entre el drama, el absurdo y la comicidad. La gira mendocina recorrerá el sur provincial antes de su gran cierre en el Gran Mendoza:

  • General Alvear: Jueves 6 de agosto a las 21:00 hs en el Cine Teatro Antonio Lafalla. Entradas a $50.000 a la venta en Tu Lugar por la web y en la boletería de la sala.
  • San Rafael: Viernes 7 de agosto a las 21:30 hs en el Teatro Roma. Localidades a $50.000 (Platea Baja) y $45.000 (Platea Alta) en Entradaweb.com.ar y boletería.
  • Godoy Cruz: Sábado 8 de agosto a las 21:00 hs en el Teatro Plaza. Entradas desde $45.000 a $50.000 disponibles en Entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro.

"Una comedia inteligente, mordaz y muy actual que hace felices a los espectadores", destacó la crítica especializada tras su exitoso paso por la Calle Corrientes. "Una comedia inteligente, mordaz y muy actual que hace felices a los espectadores", destacó la crítica especializada tras su exitoso paso por la Calle Corrientes.

Con una puesta en escena ágil y un texto descollante, la gira de Maldita Felicidad se perfila como una de las experiencias artísticas imperdibles de la temporada invernal en la provincia. Las localidades ya se encuentran disponibles en los puntos oficiales de venta.

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