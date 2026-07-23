23 de julio de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

Debido al temporal, el Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado y obliga a repensar la logística comercial.

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

 Por Sofía Pons

Con el fuerte temporal invernal, el Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado hasta que la transitabilidad sea segura, por lo que hay camiones varados y se generan complicaciones para el transporte de mercadería e insumos entre Argentina y Chile.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), indicaron que algunos clientes de los vehículos varados abonan para que se trasladen por caminos alternativos como Pino Hachado o Cardenal Samoré. Esta opción tiene costos más elevados para las empresas. Sin embargo, mantener los camiones varados también implica dinero.

"Tener un camión parado por día implica una pérdida de entre 350 y 450 dólares diarios, según de dónde provenga. Este costo lo calculamos en función de la cantidad de viajes y rotaciones que tiene al mes un camión", aclaró.

Estos costos elevados se verían reflejados en los productos a comerciar, por lo que el temporal y el corte de rutas por nieve afecta directamente al comercio exportador nacional y en relación con Chile. En consecuencia, el cierre del Paso Internacional Los Libertadores también provoca problemas en los depósitos y en las cadenas de suministros.

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