Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 17 de julio

Cómo estará el Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 17 de julio.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , se encuentra cerrado este viernes 17 de julio, ante un fuerte temporal de nieve que azota la región y que afectará la zona por varios días.

El pronóstico del tiempo para la Alta Montaña este viernes indica nevadas fuertes con ventisca. Viento del noroeste con ráfagas hasta los 60 a 70 km/h. Mínima -9°C. Desde el Servicio Meteorológico Chile informaron que hay un Sistema Frontal afectando la cordillera que abarcará entre el 15 y el 27 de Julio.

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 4ºC en Uspallata, -4°C en Punta de Vacas, -8°C en Puente del Inca y -9°C en Las Cuevas .

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Pronostican nevadas por ¡más de 10 días! y crece la incertidumbre por la reapertura

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta el 27 de julio, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Foto: Cristian Lozano

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas.

De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.