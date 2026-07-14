Cierra el Paso Los Libertadores: qué advierten los pronósticos

Desde la coordinación binacional informaron el estado del Paso Internacional Los Libertadores para este miércoles 15 de julio.

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado de manera preventiva desde este martes debido a un intenso temporal de nieve que afectará a la alta cordillera de Mendoza . La decisión fue adoptada en conjunto por las coordinaciones de frontera de Argentina y Chile , luego de evaluar los informes técnicos de los organismos viales de ambos países.

El cierre comenzará con la interrupción del tránsito para todo tipo de vehículos, dado que las condiciones meteorológicas extremas impedirán una circulación segura.

La barrera de Guardia Vieja , en Chile, quedó cerrada desde las 15 (hora chilena) , mientras que la barrera de Uspallata , en Argentina, dejó de operar a partir de las 16 (hora argentina) . Posteriormente, el Túnel Internacional Cristo Redentor cerró a las 17 de Chile y 18 de Argentina .

La medida responde al ingreso de un sistema frontal que comenzará a afectar la cordillera desde las 3 de la madrugada del miércoles y que, según las previsiones oficiales, se extenderá durante varios días. Las autoridades informaron que la Coordinación Argentina de Fronteras emitirá reportes diarios sobre la evolución de las condiciones y la eventual reapertura del corredor internacional.

El panorama meteorológico anticipa un escenario complejo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó nevadas persistentes y de gran magnitud en todo el arco cordillerano mendocino, con acumulaciones que oscilarán entre 1,50 y 2,50 metros de nieve, aunque en los sectores más elevados podrían registrarse hasta 3 metros.

Entre los datos más relevantes del pronóstico oficial se destacan:

Acumulación de nieve: entre 1,50 y 2,50 metros , con máximos de 3 metros .

entre , con máximos de . Período de mayor intensidad: entre el viernes 17 y el sábado 18 de julio .

entre el . Fenómenos asociados: fuertes ráfagas de viento con efecto de viento blanco , que reducirá la visibilidad prácticamente a cero.

fuertes ráfagas de viento con , que reducirá la visibilidad prácticamente a cero. Consecuencia esperada: cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor y de otros caminos de alta montaña.

Además del impacto en la cordillera, el organismo nacional advirtió que en el llano mendocino podrían registrarse ráfagas de viento Zonda superiores a los 100 km/h.

En paralelo, el departamento de Malargüe comenzará a sentir los efectos del nuevo sistema frontal desde la tarde de este martes. Las proyecciones meteorológicas señalan que las primeras precipitaciones serán débiles en la alta montaña, pero se intensificarán desde el miércoles. Por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar se esperan nevadas moderadas y fuertes, mientras que desde los 2.200 metros se presentarán lloviznas, neviscas y nevadas intermitentes.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

El Paso Internacional Los Libertadores cerrará desde el miércoles 15 hasta próximo aviso. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

De Argentina hacia Chile : de 9.00 a 21.00 horas.

hacia : de 9.00 a 21.00 horas. De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.