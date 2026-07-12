12 de julio de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de julio

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

¿Abre o no abre el Paso Cristo Redentor este domingo?

¿Abre o no abre el Paso Cristo Redentor este domingo?

Foto: Gentileza Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este domingo 12 de julio, de 9 a 21, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina. Es obligatoria la portación de cadenas.

El pronóstico del tiempo para la Alta Montaña es favorable para el tránsito, ya que —si bien se mantiene el frío— no se esperan precipitaciones níveas durante toda la jornada. El cielo se presenta seminublado, con vientos débiles del suroeste y condiciones generales estables.

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2ºC en Uspallata, -3°C en Punta de Vacas, -8°C en Puente del Inca y -9°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Se espera una jornada fría en Alta Montaña, pero el Paso Internacional Los Libertadores permanece abierto este domingo 12 de julio.

Se espera una jornada fría en Alta Montaña, pero el Paso Internacional Los Libertadores permanece abierto este domingo 12 de julio.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas.
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

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