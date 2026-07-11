Accidente vial en Guaymallén: choque entre una moto y un furgón dejó tres heridos graves

Un fuerte accidente vial en Guaymallén dejó como saldo tres personas con heridas de gravedad , tras un choque entre una motocicleta y un furgón en una concurrida intersección.

El hecho ocurrió cerca de las 13.45 de este sábado en la esquina de Mitre y Santa María de Oro , donde, por causas que se investigan, una moto impactó contra un utilitario y terminó con sus ocupantes gravemente heridos .

Según la información policial, el furgón circulaba por Santa María de Oro de oeste a este , mientras que la motocicleta lo hacía por Mitre de norte a sur .

Al llegar a la intersección, se produjo la colisión entre ambos vehículos , lo que provocó que el rodado mayor quedara volcado sobre uno de sus laterales en la calzada.

Tres heridos graves por un violento accidente vial en Guaymallén

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la moto sufrieron politraumatismos graves y debieron ser asistidos en el lugar por personal médico.

Posteriormente, fueron trasladados en ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado a distintos centros de salud, donde quedaron internados.

Por su parte, la conductora del furgón también resultó lesionada, con diagnóstico de politraumatismos, y fue derivada a un hospital para su atención.

Las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades en el siniestro, mientras que se aguardaban los resultados de los dosajes de alcoholemia de los conductores.

En tanto, en la escena intervinieron efectivos de la Delegación Vial y personal sanitario, que realizaron las primeras actuaciones y asistieron a los heridos.