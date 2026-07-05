5 de julio de 2026
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Ernestina Pais

Diego Ramos recordó el dramático momento en que esperaban a Ernestina Pais en el teatro

Diego Ramos recordó el angustiante momento que vivió cuando Ernestina Pais no llegó a la función. El actor reveló cómo se enteraron del accidente y desmintió versiones sobre lo ocurrido.

Ramos destacó el legado que dejó la conductora y el mensaje que siempre buscó transmitir.

Ramos destacó el legado que dejó la conductora y el mensaje que siempre buscó transmitir.

Durante su participación en La Noche de Mirtha, el actor recordó que esa noche todos esperaban a la conductora para comenzar la función de la obra dirigida por José María Muscari, pero su ausencia comenzó a generar preocupación. "La estábamos esperando para la función y nunca llegó", resumió Ramos, visiblemente conmovido.

El actor explicó que, en un primer momento, nadie imaginó que podía haber ocurrido una tragedia. "Nosotros no sabíamos qué estaba pasando, eran las ocho de la noche. Ella llegaba con mucho tiempo, nadie la estaba apurando ni nada por el estilo", aclaró.

El mensaje que encendió las alarmas

Ramos recordó que Ernestina Pais había salido desde San Isidro rumbo a Tigre y que era una persona muy puntual, por lo que inicialmente pensaron que simplemente se había demorado.

"Yo en un momento hasta le digo a la productora: 'Quizá está llegando un poco más tarde', porque uno se confía cuando vivís cerca, es cuando más tarde llegás", contó.

La incertidumbre terminó cuando José María Muscari recibió un mensaje que cambió por completo el clima en el teatro. "Le manda un mensaje una periodista de Crónica diciéndole: '¿Sabés algo del accidente de Ernestina con el tren?'", relató el actor.

Ramos recordó que Ernestina Pais había salido desde San Isidro rumbo a Tigre y que era una persona muy puntual.

Ramos recordó que Ernestina Pais había salido desde San Isidro rumbo a Tigre y que era una persona muy puntual.

Desde ese instante, el elenco comenzó a buscar información en redes sociales y a comunicarse con personas cercanas a la conductora, entre ellas su hijo, para intentar confirmar lo ocurrido.

Diego Ramos desmintió una versión sobre el accidente

Durante la entrevista, el actor aprovechó para desmentir una versión que circuló tras la tragedia y que señalaba que la conductora habría cruzado apurada para llegar a tiempo al teatro.

"Mucha gente piensa que la estábamos apurando desde el teatro y por eso cruzó. No. Al contrario, una vez que sucedió ahí la empezamos a llamar", afirmó.

Además, explicó que fue el hijo de Ernestina Pais quien también colaboró para intentar ubicarla, acercándose hasta su casa para verificar si había regresado.

Mientras el elenco intentaba comprender lo sucedido, Diego Ramos debió enfrentar otro momento complejo: comunicarle al público que la función quedaba suspendida. "Ahí salí a decirle a la gente que la función se suspendía, sin dar demasiados detalles porque tampoco los teníamos", recordó.

El emotivo homenaje de Diego Ramos a Ernestina Pais

Durante la mesa de Mirtha Legrand, también se recordó una antigua participación de Ernestina Pais en el programa, donde había hablado abiertamente sobre su lucha contra las adicciones y su recuperación.

Conmovido, Ramos destacó el legado que dejó la conductora y el mensaje que siempre buscó transmitir. "Esa lucha diaria que tenía, esas ganas de pasar el mensaje de que se puede salir", expresó.

Finalmente, cerró con una profunda reflexión sobre la importancia de la salud mental y las adicciones. "Yo creo que se fue vencedora. Ayuda a los demás y nos ayuda a todos los que no tenemos ese problema a entender que la salud mental también es salud y no podemos crucificar a una persona que tiene una adicción".

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