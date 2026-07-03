3 de julio de 2026
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Adiós a la actriz Susana Freyre: confirman la muerte en Brasil de una de las máximas figuras del espectáculo

La Asociación de Actores confirmó este viernes la muerte de la actriz Susana Freyre. Un repaso por la trayectoria de una diva que conquistó la región.

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Adiós a la actriz Susana Freyre: confirman la muerte en Brasil de una de las máximas figuras del espectáculo 

Por Sitio Andino MuchoShow

La cultura nacional despide a una de sus leyendas más grandes con profunda tristeza. A los 97 años, en Brasil, se confirmó el fallecimiento de la emblemática actriz Susana Freyre, una estrella rosarina que brilló en las pantallas de toda Latinoamérica y dejó una huella imborrable en la época de oro de nuestro cine.

Más de seis décadas de mística y un nombre secreto

Nacida en la ciudad de Rosario el 5 de septiembre de 1929, pocos conocen un dato muy curioso de su biografía: su verdadero nombre era Susana Guenola Zubiri. Bajo el seudónimo artístico que la llevó a la inmortalidad, construyó una carrera colosal que se extendió de forma ininterrumpida por más de sesenta años, brillando con igual intensidad en el cine, el teatro tradicional y las ficciones de la televisión.

Su talento y versatilidad traspasaron rápidamente las fronteras de la Argentina. Gracias a su enorme carisma y rigor interpretativo, Freyre se radicó y trabajó durante extensas temporadas en Brasil, México y Venezuela, convirtiéndose en una de las caras más reconocidas del melodrama y la comedia a nivel latinoamericano, adaptándose siempre con elegancia a los cambios tecnológicos de la industria.

Los hitos de una diva: el Cóndor de Plata y un amor de película

En la pantalla grande, su consagración definitiva llegó en el año 1964, cuando obtuvo el prestigioso Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz por su rol protagónico en la película Paula cautiva, una pieza clave de la cinematografía nacional. Su extensa filmografía incluyó otros títulos emblemáticos de gran valor cultural como El canto del cisne, La novia de la marina y La flor de la mafia.

En el plano personal y creativo, Susana conformó una de las duplas más respetadas y recordadas del ambiente junto al prestigioso director de cine Carlos Hugo Christensen, con quien estuvo casada. Juntos combinaron la pasión de la vida conyugal con ambiciosos proyectos artísticos que recorrieron las salas de toda la región, potenciando el cineasta los rasgos más finos de la actriz frente a las cámaras.

Su paso por las tablas y el reconocimiento del Senado

Su debut teatral se produjo bajo la atenta dirección del maestro Orestes Caviglia en la obra Facundo en la Ciudadela. En las tablas internacionales, los críticos todavía recuerdan su aplaudido rol en El milagro de Ana Sullivan a principios de los años 60 en Brasil. En la televisión local, en tanto, su rostro se volvió sumamente popular por participar en ciclos masivos de la pantalla chica como Matrimonios y algo más y la recordada telenovela Entre el amor y el poder.

Su intachable conducta y entrega al arte le valieron en el año 2013 recibir el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, una distinción otorgada en conjunto por la Asociación Argentina de Actores y el Honorable Senado de la Nación. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices la despidieron formalmente catalogándola como "una de las grandes referentes del espectáculo nacional", un título que Susana Freyre se ganó con creces en cada escenario que pisó.

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