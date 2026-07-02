Tras dos días de intensa búsqueda, encontraron a Micaela, la joven que había desaparecido en Las Heras

Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Policiales







Micaela Belén Mescolotto, de 32 años, fue encontrada con vida este jueves, luego de permanecer varios días desaparecida. La búsqueda comenzó cuando salió de su vivienda ubicada sobre calle Molinero Tejada, en el departamento de Las Heras, el martes al mediodía.

La mujer era intensamente buscada por familiares y autoridades, quienes habían difundido un pedido de paradero para intentar dar con su ubicación.

Confirmaron que se encuentra en buen estado de salud Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que Mescolotto fue localizada en buen estado de salud y que, tras las primeras averiguaciones, no fue víctima de ningún delito.

A partir de la confirmación de su aparición, las autoridades solicitaron retirar y dejar sin efecto todas las publicaciones que contengan sus datos personales y su fotografía, con el objetivo de resguardar su privacidad.

Finalmente, desde el Ministerio Público Fiscal agradecieron la colaboración de los medios de comunicación, la comunidad y todas las personas que compartieron el pedido de paradero, cuyo aporte resultó fundamental para la difusión del caso.