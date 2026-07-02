2 de julio de 2026
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Morena Rial

Condenaron a tres años de prisión a Morena Rial por robos

La hija de Jorge Rial, Morena Rial, recibió una pena de tres años de cárcel efectiva por el crimen de robo doblemente agravado. Los detalles.

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Condenaron a tres años de prisión a Morena Rial por robos 

Por Sitio Andino MuchoShow

La situación judicial de una de las familias más mediáticas de la televisión argentina sumó su capítulo más oscuro. Tras meses de investigación, Morena Rial, hija del reconocido conductor televisivo Jorge Rial, fue condenada a tres años de prisión efectiva al probarse su participación clave como chofer de una banda dedicada al crimen de robo de casas vacías.

¿Cuál fue el crimen por el que recibió la condena?

La resolución fue dictada por la jueza María Coelho tras homologar un acuerdo de juicio abreviado donde la joven de 27 años tuvo que reconocer su culpabilidad. La Justicia consideró probado que Rial formaba parte de una organización criminal que, entre fines de 2025 y principios de este año, se dedicaba a saquear viviendas aprovechando la ausencia de sus dueños. El rol de la mediática consistía en hacer de "campana" y manejar el automóvil en el que se trasladaban los delincuentes.

El hecho principal ocurrió el 18 de enero de 2025 en Villa Adelina, San Isidro. Mientras los propietarios veraneaban en Pinamar, la banda cortó la luz de la finca, saltó una reja de dos metros y forzó una ventana para llevarse objetos de valor. Morena esperaba afuera al volante de un Peugeot 207 blanco. Tras el asalto, fue filmada en una estación de servicio y reconocida por una policía a la que saludó con total naturalidad, minutos antes de que se activaran las alarmas de la casa robada. Además, la banda está imputada por otro millonario golpe en Castelar, donde se alzaron con 32.000 dólares y productos tecnológicos.

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Prisión domiciliaria, redes prohibidas y el pedido de libertad

A pesar de que la condena estipula una pena de prisión efectiva —habiendo pasado incluso un tramo de la investigación alojada en la unidad penitenciaria de Magdalena—, actualmente la joven se encuentra bajo el beneficio de arresto domiciliario con tobillera electrónica en el departamento de su hermana Rocío. El régimen judicial le impone estrictas reglas de conducta, entre las que se destaca la prohibición absoluta de utilizar sus redes sociales.

Morena Rial haciéndose la rica en redes

Tras la firma del fallo, su abogado defensor presentó un recurso de casación y solicitó la excarcelación en términos de libertad condicional. La magistrada ya ordenó peritajes psicológicos para evaluar si le concede el beneficio. Por su parte, el periodista Jorge Rial optó por mantener un estricto perfil bajo y un silencio absoluto en los medios respecto a la delicada situación procesal de su hija, quien en paralelo intenta reestructurar su vida cursando la carrera de Abogacía.

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