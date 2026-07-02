2 de julio de 2026
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Turco García

El Turco García no estaba, pero Mariela Prieto igual le pasó factura en Gran Hermano... porque sí

Mariela Prieto aprovechó las cámaras de Gran Hermano para pasarle factura al Turco García. Mirá el descargo que lanzó contra el exfutbolista.

Mariela Prieto aprovechó la ausencia del Turco García para pasarle factura
Mariela Prieto aprovechó la ausencia del Turco García para pasarle factura
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, Mariela Prieto aprovechó su momento frente a las cámaras para pasarle factura a Claudio “el Turco” García.

Mariela Prieto apuntó contra el Turco García desde Gran Hermano

Todo comenzó cuando Mariela Prieto se secaba el pelo frente a los espejos de uno de los espacios de la casa más famosa. De manera sorpresiva, se quedó mirando fijamente a una cámara y, sin dudarlo, aprovechó el momento para hacer un fuerte descargo contra el Turco García.

“No es todo jugar a la pelota, jugar a la pelota. Toda tu vida es jugar a la pelota. Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”, lanzó Mariela. Luego, agregó: “¿Fuiste a ver a mi papá? ¿Le llevaste una masita, una rosca de esas que le llevamos nosotros, unos sandwichitos? Los sandwichitos acordate que son dos de tomate, dos de huevo y dos de jamón y queso”.

Embed - Mariela le habla al Turco García y le hizo una fuerte advertencia - Gran Hermano 2026

“Nada. Creo que no hiciste nada de todo lo que te dije”, remató. Tras otra serie de reclamos, continuó: “Que ni se te vaya a ocurrir cambiarme la clave del celular, porque te voy a revisar todo. Acordate de lo que te digo, ¿eh? Te va a ir re mal”, advirtió mientras miraba directo a la cámara.

Por último, y a pedido de Luana, repitió con un cantito: “Si te pillara, ay, si te pillara”. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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