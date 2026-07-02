El Turco García no estaba, pero Mariela Prieto igual le pasó factura en Gran Hermano... porque sí

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, Mariela Prieto aprovechó su momento frente a las cámaras para pasarle factura a Claudio “el Turco” García .

Todo comenzó cuando Mariela Prieto se secaba el pelo frente a los espejos de uno de los espacios de la casa más famosa. De manera sorpresiva, se quedó mirando fijamente a una cámara y, sin dudarlo, aprovechó el momento para hacer un fuerte descargo contra el Turco García.

“No es todo jugar a la pelota, jugar a la pelota. Toda tu vida es jugar a la pelota. Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota ”, lanzó Mariela. Luego, agregó: “ ¿Fuiste a ver a mi papá? ¿Le llevaste una masita, una rosca de esas que le llevamos nosotros, unos sandwichitos? Los sandwichitos acordate que son dos de tomate, dos de huevo y dos de jamón y queso”.

“Nada. Creo que no hiciste nada de todo lo que te dije”, remató. Tras otra serie de reclamos, continuó: “Que ni se te vaya a ocurrir cambiarme la clave del celular, porque te voy a revisar todo. Acordate de lo que te digo, ¿eh? Te va a ir re mal”, advirtió mientras miraba directo a la cámara.

Por último, y a pedido de Luana, repitió con un cantito: “Si te pillara, ay, si te pillara”. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.