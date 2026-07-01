Ni tiempo de secarse las lágrimas: Gran Hermano les encajó una sanción a los participantes de Gran Hermano

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, luego de un emotivo "Congelados", el Big no perdonó una acción y sancionó a los "hermanitos" .

Anoche, Gran Hermano vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada. El "Congelados" de Yanina Zilli y Juanicar dejó un clima de profunda emoción entre los participantes .

Cuando todo era alegría, compañerismo y charlas distendidas en la casa, el Big tomó la palabra y sorprendió a los participantes con una dura sanción .

"Quiero decirles algo. Yo creo haber sido claro con el protocolo del 'Congelados'. Saben que tienen prohibido moverse o hablar. El desafío es permanecer absolutamente quietos... Nada más que eso. Esta noche, esas reglas no fueron cumplidas. Por lo tanto, me veo obligado a aplicarles una sanción", expresó el supremo.

"Mi decisión es la siguiente: esta semana jugarán por el 50% del presupuesto. Gracias y buenas noches". La medida enfureció a varios participantes y despertó un clima de tensión, quejas y reproches, ya que consideran que únicamente quienes se movieron durante el "Congelados" debieron haber sido sancionados.

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