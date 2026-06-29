Gran Hermano: tras quebrarse por un mensaje familiar, "La India" puso en duda su continuidad en la casa

En la convivencia de la casa más famosa del país, ya se puede ver el efecto del aislamiento y la presión psicológica en los participantes. Tamara Paganini, una de las figuras más fuertes de Gran Hermano Generación Dorada, protagonizó una noche verdaderamente dramática al quebrarse por completo frente a sus compañeros durante la última cena.

Todo comenzó en una velada especial en la que Santiago del Moro ingresó a la casa para entregarles a los jugadores un papel con una palabra elegida por sus seres queridos como estímulo. Sin embargo, cuando le tocó el turno a "La India", el mensaje enviado por su novio y su familia decía "activá" , algo que descolocó por completo a la participante y la sumergió en una profunda incomodidad.

"No sé, querrán que me putee más con la gente. La verdad es que no sé. Supongo que me tendré que pelear", reaccionó Tamara visiblemente angustiada. Minutos después, rompió el papel entre lágrimas frente al resto de los competidores y lanzó una frase contundente que encendió las alarmas de la producción: "No puedo más, no me enojé con la palabra, me quiero ir. Evidentemente, no alcanza lo que puedo".

¿Cómo sigue el futuro de la jugadora dentro de Gran Hermano?

Ante la delicada crisis anímica que la llevó, más tarde, a refugiarse en el confesionario para recibir contención del equipo de profesionales, la jugadora dejó en claro que su malestar no es una rabieta pasajera. Aunque Del Moro intentó calmarla explicándole que el mensaje apuntaba a la acción y a disfrutar del juego, la angustia de la participante dejó su futuro en un total misterio.

La repercusión en las redes sociales fue inmediata, sobre todo al recordar que la histórica participante ya había tenido que dejar la casa temporalmente semanas atrás por un cuadro de salud en su oído. Ahora, con el desgaste psicológico a flor de piel, la decisión de quedarse o cruzar la puerta de salida por motu proprio es el dilema más fuerte que enfrenta Tamara.

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Mientras el juego sigue su curso y la placa de nominados aguarda la definición del público entre Yipio, Hanssen, Emanuel, Nenu y Campanita, el destino de Tamara en esta edición histórica mantiene en vilo a todos los fanáticos del programa.