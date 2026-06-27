27 de junio de 2026
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Gran Hermano

¿Quién deja Gran Hermano? Así está la encuesta antes de la gala de eliminación

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

¿Quién deja Gran Hermano? Así está la encuesta antes de la gala de eliminación

¿Quién deja Gran Hermano? Así está la encuesta antes de la gala de eliminación

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026

Luego de que varios participantes lograran salir de placa el jueves al recibir la mayor cantidad de votos positivos del público, la lista definitiva de nominados quedó conformada por Emanuel Di Gioia, Steffany "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen.

Mientras tanto, el debate creció en las redes sociales. Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a difundir distintas encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

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Yisela

Yisela "Yipio" Pintos y Steffany "Campanita" Pereira lideran el voto negativo en las encuestas

De acuerdo con los sondeos que circulan en X e Instagram, Yisela "Yipio" Pintos aparece como la participante más comprometida y lidera la mayoría de las encuestas con voto negativo. Detrás de ella se ubican Steffany "Campanita" Pereira y Nenu López, quienes también concentran una importante cantidad de votos para abandonar la casa.

Aunque se trata de encuestas no oficiales y los números pueden modificarse hasta la gala del lunes, todo indica que una de ellas tiene chances de convertirse en el próximo eliminado.

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