Eligieron a una ex Gran Hermano para personificar a Silvina Luna en su docuserie

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Por Sitio Andino Cine y series







La producción de la docuserie que rendirá homenaje a la memoria de Silvina Luna dio a conocer una novedad crucial en su etapa de rodaje. Para ilustrar pasajes decisivos en la vida de la modelo, el equipo creativo convocó a la influencer Sabrina Cortez, quien aceptó el desafío de personificar a la rosarina en diversas recreaciones visuales.

¿Por qué eligieron a Sabrina Cortez si no es actriz profesional? Aunque la decisión provocó asombro debido a la falta de trayectoria actoral de la exintegrante del famoso reality, los responsables del proyecto priorizaron un rasgo determinante: la impactante similitud en sus rasgos faciales y la expresividad de la mirada. La labor de la joven no requerirá el desarrollo de diálogos ni actuaciones complejas, sino dar presencia física a momentos clave para los cuales no se conservan archivos audiovisuales originales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv) ¿Cómo estará estructurado el esperado proyecto documental? La obra audiovisual combinará valiosos testimonios del entorno íntimo con material inédito registrado por la propia protagonista. Entre sus pilares narrativos se destacan:

Deseo de Silvina: El proyecto cumple la última voluntad de la modelo, impulsado por su hermano Ezequiel Luna para concientizar a la sociedad.

El proyecto cumple la última voluntad de la modelo, impulsado por su hermano Ezequiel Luna para concientizar a la sociedad. Aporte legal y periodístico: Incluye entrevistas exclusivas con el fiscal de la causa, médicos especialistas y su abogado Fernando Burlando.

Incluye entrevistas exclusivas con el fiscal de la causa, médicos especialistas y su abogado Fernando Burlando. Enfoque en la causa judicial: Repasa la incansable batalla contra la impunidad tras los procedimientos estéticos de Aníbal Lotocki.

Repasa la incansable batalla contra la impunidad tras los procedimientos estéticos de Aníbal Lotocki. Dramatizaciones sin guión: Las apariciones de Cortez servirán como puente visual entre los relatos de los entrevistados. ¿Cuándo llegará esta producción a las plataformas de streaming? Desarrollada para desembarcar globalmente a través de la pantalla de Netflix, la entrega promete ser un retrato íntimo y de profundo valor humano. Si bien se estimaba su lanzamiento para los meses venideros, los tiempos de edición y la incorporación de las últimas pruebas periciales perfilan el estreno formal hacia mediados del próximo año.