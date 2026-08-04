4 de agosto de 2026
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Silvina Luna

Eligieron a una ex Gran Hermano para personificar a Silvina Luna en su docuserie

Crece la expectativa por la docuserie sobre Silvina Luna. Una conocida ex Gran Hermano fue elegida para ponerse en la piel de la modelo.

Eligieron a una ex Gran Hermano para personificar a Silvina Luna en su docuserie

Eligieron a una ex Gran Hermano para personificar a Silvina Luna en su docuserie

Por Sitio Andino Cine y series

La producción de la docuserie que rendirá homenaje a la memoria de Silvina Luna dio a conocer una novedad crucial en su etapa de rodaje. Para ilustrar pasajes decisivos en la vida de la modelo, el equipo creativo convocó a la influencer Sabrina Cortez, quien aceptó el desafío de personificar a la rosarina en diversas recreaciones visuales.

¿Por qué eligieron a Sabrina Cortez si no es actriz profesional?

Aunque la decisión provocó asombro debido a la falta de trayectoria actoral de la exintegrante del famoso reality, los responsables del proyecto priorizaron un rasgo determinante: la impactante similitud en sus rasgos faciales y la expresividad de la mirada. La labor de la joven no requerirá el desarrollo de diálogos ni actuaciones complejas, sino dar presencia física a momentos clave para los cuales no se conservan archivos audiovisuales originales.

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¿Cómo estará estructurado el esperado proyecto documental?

La obra audiovisual combinará valiosos testimonios del entorno íntimo con material inédito registrado por la propia protagonista. Entre sus pilares narrativos se destacan:

  • Deseo de Silvina: El proyecto cumple la última voluntad de la modelo, impulsado por su hermano Ezequiel Luna para concientizar a la sociedad.
  • Aporte legal y periodístico: Incluye entrevistas exclusivas con el fiscal de la causa, médicos especialistas y su abogado Fernando Burlando.
  • Enfoque en la causa judicial: Repasa la incansable batalla contra la impunidad tras los procedimientos estéticos de Aníbal Lotocki.
  • Dramatizaciones sin guión: Las apariciones de Cortez servirán como puente visual entre los relatos de los entrevistados.

¿Cuándo llegará esta producción a las plataformas de streaming?

Desarrollada para desembarcar globalmente a través de la pantalla de Netflix, la entrega promete ser un retrato íntimo y de profundo valor humano. Si bien se estimaba su lanzamiento para los meses venideros, los tiempos de edición y la incorporación de las últimas pruebas periciales perfilan el estreno formal hacia mediados del próximo año.

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