2 de agosto de 2026
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Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas

Netflix tiene en su catálogo series, películas y estrenos pensados para maratonear este domingo 2 de agosto. Conocé todas.

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 2 de agosto

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 2 de agosto

 Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este domingo 2 de agosto tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 2 de agosto en Netflix

Con regresos muy esperados, estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar, Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana. Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia, son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Qué series ver hoy en Netflix

1. Proyecto final (Drama)

Tras la muerte de una estudiante víctima de acoso escolar y ciberacoso, un grupo de compañeros decide homenajearla con un documental. Sin embargo, la investigación comienza a revelar secretos que cambian por completo la percepción de lo ocurrido.

2. GIGN: Unidad de élite (Thriller)

Cuando un ataque inesperado golpea a una prestigiosa unidad táctica, un veterano oficial que estaba a punto de retirarse regresa al servicio para liderar una misión en la que deberá enfrentarse tanto a un peligroso enemigo como a su propio pasado.

3. Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad (Documental)

La serie reconstruye el crimen de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho ocurrido en 2022. A través de imágenes inéditas, registros policiales y testimonios de familiares e investigadores, repasa paso a paso uno de los casos más impactantes de los últimos años.

4. La casa en la pradera (Drama)

La familia Ingalls inicia una nueva vida en el Oeste estadounidense, donde deberá afrontar los desafíos de la frontera mientras fortalece sus vínculos familiares y aprende a convivir con una realidad llena de sacrificios.

5. Siempre el mismo día (Romance)

Emma y Dexter se conocen la noche de su graduación y, aunque sus vidas toman caminos distintos, vuelven a encontrarse cada 15 de julio durante dos décadas, en una historia sobre el amor, el paso del tiempo y las oportunidades perdidas.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Un comeback salvaje (Comedia)

Dos décadas después de separarse por un escándalo, los integrantes de una exitosa banda intentan reunirse para ofrecer un último concierto. El reencuentro, sin embargo, desatará una sucesión de situaciones tan caóticas como divertidas.

2. Yo antes de ser yo (Drama)

Un trabajo escolar lleva a un adolescente brillante a investigar la historia de su familia. En el proceso, deberá enfrentar viejas heridas y reconstruir el vínculo con su padre antes de que sea demasiado tarde.

3. Una tóxica historia de amor (Documental)

Reconstruye un caso real que comenzó con correos electrónicos amenazantes y terminó involucrando a un agente federal y a su expareja en una compleja trama de obsesión, manipulación y consecuencias judiciales.

4. Akira (Ciencia ficción)

En la futurista Neo-Tokio, un accidente despierta poderes extraordinarios en un joven motociclista, desencadenando una cadena de acontecimientos que pondrá en riesgo el destino de toda la ciudad.

5. El asesino (Thriller)

Después de que una misión sale mal, un asesino profesional inicia una implacable persecución internacional para ajustar cuentas con quienes lo traicionaron, mientras enfrenta sus propios conflictos internos.

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