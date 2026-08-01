1 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Embalse Potrerillos

Finalizó la prueba del descargador de fondo del dique Potrerillos: cómo fue el operativo en Mendoza

Se trata de obras de mantenimiento programadas para este sábado por el Ministerio de Energía y Ambiente. Hubo interrupciones en el servicio de agua potable en distintas zonas del Gran Mendoza.

Finalizó la prueba del descargador de fondo del dique Potrerillos: cómo fue el operativo en Mendoza

Finalizó la prueba del descargador de fondo del dique Potrerillos: cómo fue el operativo en Mendoza

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

La apertura programada del descargador de fondo del dique Potrerillos finalizó este sábado con resultados positivos luego de una serie de pruebas técnicas destinadas a verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad de la presa y las centrales hidroeléctricas vinculadas.

Según informó el gobierno de provincial, el operativo se desarrolló sin mayores inconvenientes y permitió evaluar la respuesta de una infraestructura clave para Mendoza.

El procedimiento inició durante la mañana con una apertura gradual del descargador hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo, según lo establecido en el protocolo previsto. Posteriormente, se realizaron los ensayos hidromecánicos correspondientes en las centrales hidroeléctricas Cacheuta y Álvarez Condarco, completando todas las etapas del operativo según lo planificado.

En paralelo, Defensa Civil desplegó un operativo preventivo para acompañar el recorrido del agua y controlar la seguridad de las zonas cercanas al cauce del río Mendoza. Según informó el director del organismo, Daniel Burrieza, no se registraron inconvenientes importantes, aunque una camioneta quedó varada en el río debido al incremento del caudal.

Ante esta situación, el trabajo coordinado entre los Bomberos Voluntarios de Maipú y Luján permitió asistir rápidamente a las personas afectadas y resolver el incidente sin consecuencias mayores.

La maniobra también contó con la participación del Departamento General de Irrigación, Aguas Mendocinas (AYSAM), las municipalidades de Luján de Cuyo y Maipú, Defensa Civil, CEMPPSA, Central Puerto, Emetur y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

La realización del operativo durante un sábado por la mañana respondió a un pedido de AYSAM, con el objetivo de reducir el impacto sobre la producción y distribución de agua potable en el Gran Mendoza. Esto se debe a que el aumento temporal del caudal puede generar mayor turbiedad en el río Mendoza y afectar los procesos habituales de potabilización.

Descargador de fondo del dique Potrerillos: cuál es su finalidad

Las pruebas son parte del programa periódico de mantenimiento y control operativo del dique Potrerillos y así comprobar que los sistemas hidráulicos, mecánicos y de seguridad funcionen correctamente ante situaciones de alta exigencia.

El descargador de fondo es un mecanismo de la presa que permite liberar agua del embalse de manera controlada cuando es necesario realizar tareas de mantenimiento, inspecciones o actuar ante escenarios extraordinarios.

Además, cumple una función clave en el manejo de sedimentos acumulados en el embalse, especialmente durante períodos de crecidas con alta carga de material en suspensión.

Otro de sus objetivos es funcionar como un sistema de respaldo para garantizar el abastecimiento de agua destinado al consumo humano y al riego en caso de que el sistema principal de aducción presente inconvenientes.

Temas
Seguí leyendo

La nieve volvió con fuerza y evacuaron a varios turistas en alta montaña

Atención Gran Mendoza: estas son las zonas que podrían tener problemas con el agua este sábado

El Acceso Sur vuelve a cambiar: conocé los nuevos desvíos antes de salir

Los Molles apuesta al arte e identidad en medio de la nieve malargüina

Sitio Andino y Radio Andina cumplen 16 años con una Mendoza protagonista

Qué dejó el Zonda en Mendoza: el relevamiento de los principales daños en la provincia

¿Sabés por qué hoy se celebra el Día de la Pachamama? La historia detrás de esta tradición

Temporada de nieve: qué multas rigen en alta montaña y dónde se podrá estacionar

Lee además
Este sábado se abrirá el descargador de fondo del dique Potrerillos.

Atención: abrirán el descargador de fondo del dique Potrerillos y piden no acercarse al río Mendoza
Más que músculos: el impacto de la actividad física sobre la inmunidad en los adultos mayores.

El impacto de la actividad física en la inmunidad de los mayores
LO QUE SE LEE AHORA
El regreso del temporal sorprendió a turistas en Puente del Inca y obligó a una evacuación

La nieve volvió con fuerza y evacuaron a varios turistas en alta montaña

Las Más Leídas

¿Persianas bajas o locales vacíos? Un recorrido por el centro de Mendoza y su actividad comercial

Persianas bajas y locales vacíos: un recorrido por el centro de Mendoza y su actividad comercial

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras..

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

El regreso del temporal sorprendió a turistas en Puente del Inca y obligó a una evacuación

La nieve volvió con fuerza y evacuaron a varios turistas en alta montaña

Finalizó la prueba del descargador de fondo del dique Potrerillos: cómo fue el operativo en Mendoza

Finalizó una prueba clave en el dique Potrerillos: qué impacto tendrá en el agua de Mendoza

Conducía alcoholizado, perdió el control del auto y terminó gravemente herido en Guaymallén

Conductor alcoholizado protagonizó un violento accidente en Guaymallén