Finalizó la prueba del descargador de fondo del dique Potrerillos: cómo fue el operativo en Mendoza

La apertura programada del descargador de fondo del dique Potrerillos finalizó este sábado con resultados positivos luego de una serie de pruebas técnicas destinadas a verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad de la presa y las centrales hidroeléctricas vinculadas.

Según informó el gobierno de provincial, el operativo se desarrolló sin mayores inconvenientes y permitió evaluar la respuesta de una infraestructura clave para Mendoza .

El Ministerio de Energía y Ambiente , a través de la Dirección de Hidráulica , llevó adelante este sábado la apertura programada del descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos , una maniobra para comprobar el funcionamiento adecuado de los mecanismos de seguridad y garantizar la operatividad del complejo hidroeléctrico.

El procedimiento inició durante la mañana con una apertura gradual del descargador hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo , según lo establecido en el protocolo previsto. Posteriormente, se realizaron los ensayos hidromecánicos correspondientes en las centrales hidroeléctricas Cacheuta y Álvarez Condarco , completando todas las etapas del operativo según lo planificado.

Foto: Gobierno de Mendoza

En paralelo, Defensa Civil desplegó un operativo preventivo para acompañar el recorrido del agua y controlar la seguridad de las zonas cercanas al cauce del río Mendoza. Según informó el director del organismo, Daniel Burrieza, no se registraron inconvenientes importantes, aunque una camioneta quedó varada en el río debido al incremento del caudal.

Ante esta situación, el trabajo coordinado entre los Bomberos Voluntarios de Maipú y Luján permitió asistir rápidamente a las personas afectadas y resolver el incidente sin consecuencias mayores.

La maniobra también contó con la participación del Departamento General de Irrigación, Aguas Mendocinas (AYSAM), las municipalidades de Luján de Cuyo y Maipú, Defensa Civil, CEMPPSA, Central Puerto, Emetur y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

Debido a las maniobras realizadas esta mañana en el descargador de fondo del dique Potrerillos, por la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Ambiente y Energía, se ha interrumpido la producción en los Establecimientos potabilizadores de Benegas y Alto Godoy.

... — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) August 1, 2026

La realización del operativo durante un sábado por la mañana respondió a un pedido de AYSAM, con el objetivo de reducir el impacto sobre la producción y distribución de agua potable en el Gran Mendoza. Esto se debe a que el aumento temporal del caudal puede generar mayor turbiedad en el río Mendoza y afectar los procesos habituales de potabilización.

Descargador de fondo del dique Potrerillos: cuál es su finalidad

Las pruebas son parte del programa periódico de mantenimiento y control operativo del dique Potrerillos y así comprobar que los sistemas hidráulicos, mecánicos y de seguridad funcionen correctamente ante situaciones de alta exigencia.

El descargador de fondo es un mecanismo de la presa que permite liberar agua del embalse de manera controlada cuando es necesario realizar tareas de mantenimiento, inspecciones o actuar ante escenarios extraordinarios.

Además, cumple una función clave en el manejo de sedimentos acumulados en el embalse, especialmente durante períodos de crecidas con alta carga de material en suspensión.

Otro de sus objetivos es funcionar como un sistema de respaldo para garantizar el abastecimiento de agua destinado al consumo humano y al riego en caso de que el sistema principal de aducción presente inconvenientes.