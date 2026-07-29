Atención: abrirán el descargador de fondo del dique Potrerillos y piden no acercarse al río Mendoza

La Dirección de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, realizará este sábado una nueva maniobra de mantenimiento en el descargador de fondo del dique Potrerillos , una operación clave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad del embalse.

Por este motivo, las autoridades pidieron a la población no acercarse a las márgenes del río Mendoza, ya que durante el procedimiento se registrará un incremento significativo y controlado del caudal.

El operativo anual de seguridad está previsto para las 8 de la mañana . La apertura del descargador de fondo se realizará de manera escalonada hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo , una maniobra que demandará aproximadamente una hora y media .

Desde el Gobierno provincial explicaron que el aumento del caudal forma parte del procedimiento habitual de mantenimiento y que será monitoreado por personal técnico de Hidráulica, la inspección de la Fase II de Potrerillos y la empresa concesionaria CEMPPSA .

El director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, explicó que estas tareas forman parte del mantenimiento preventivo que se realiza todos los años para garantizar la confiabilidad de la presa.

"Se trata de una maniobra habitual de seguridad cuyo objetivo es desalojar los sedimentos que se acumulan en el umbral del descargador de fondo y preservar el correcto funcionamiento de la compuerta. De esta manera, nos aseguramos de que el sistema esté en condiciones de operar ante cualquier eventualidad que requiera su utilización. Por eso esta operación se realiza todos los años", señaló.

Rodríguez indicó que durante la apertura «circulará por el río Mendoza un caudal superior al habitual, de aproximadamente 250 metros cúbicos por segundo, durante un período cercano a una hora y media», y remarcó que la población debe extremar las precauciones.

Por qué se abre el descargador de fondo

El descargador de fondo es uno de los componentes más importantes del dique Potrerillos. Su función principal es permitir el vaciado controlado del embalse en caso de emergencia, además de facilitar la expulsión de sedimentos y garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y riego si el sistema principal de conducción quedara fuera de servicio.

Durante la jornada también se realizarán inspecciones sobre los componentes hidromecánicos y ensayos para verificar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad de la presa. Estas tareas forman parte del mantenimiento preventivo que se lleva a cabo periódicamente sobre la infraestructura.

La recomendación para quienes circulen por la zona

Debido al aumento del caudal, las autoridades solicitaron a vecinos, deportistas, pescadores y visitantes evitar acercarse al cauce del río Mendoza mientras se desarrollen las maniobras.

El pedido apunta a prevenir accidentes, ya que el incremento del volumen de agua será importante, aunque se producirá de forma controlada y bajo estrictos protocolos de seguridad.

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, pidió respetar las medidas preventivas durante toda la jornada del sábado, ya que el incremento del caudal continuará desplazándose río abajo varias horas después de finalizada la maniobra.

"Si bien la maniobra de apertura dura aproximadamente una hora y media, el agua demora varias horas en recorrer todo el cauce del río Mendoza hasta superar la zona de Maipú. Por eso, el riesgo no se limita al momento de la apertura, sino que se extiende durante buena parte de la jornada", sostuvo.

Burrieza explicó que el comportamiento del río varía según el sector: "En los primeros kilómetros, especialmente en la zona de Cacheuta, el río es más angosto y la altura del agua aumenta considerablemente. A medida que el cauce se ensancha, el nivel disminuye, pero el incremento del caudal continúa desplazándose aguas abajo".

Por ese motivo, Defensa Civil recomienda no ingresar al lecho del río durante todo el sábado. «Recomendamos que durante todo el sábado no haya personas dentro del lecho del río. Pedimos especialmente a quienes realizan extracción de áridos, como ripio o piedra bola, que se abstengan de ingresar al cauce.

Además, solicitan a quienes suelen aprovechar estas maniobras para realizar actividades náuticas que extremen las precauciones y, de ser posible, eviten ingresar al río durante esas horas.